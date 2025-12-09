VELIKO UPOZORENJE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na forumu GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori da u međunarodnoj politici više nema racionalnosti i da svet ide ka velikom sukobu.
„Niko više ne želi da sasluša drugu stranu. Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom“, upozorio je Vučić.
Dodao je da Srbija ostaje neutralna i da neće učestvovati u ratovima, naglašavajući da je zemlji potrebna stabilnost i mir.
Vučićeva predviđanja
Podsetio da je tri meseca pre početka rata u Ukrajini govorio da će sukob izbiti.
Istakao da se „druga strana priprema veoma temeljno“ i da niko neće čekati da protivnici završe modernizaciju vojske.
Naglasio da Srbija neće učestvovati u ratovima do aprila 2027. godine.
Odnosi sa Ukrajinom i EU
Vučić je rekao da sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nije razgovarao o oružju, već o projektima obnove posle rata.
Najavio je i susret sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, uz predlog da se sve zemlje Zapadnog Balkana prime u EU istovremeno, bez podela.
Autor: Dalibor Stankov