VELIKO UPOZORENJE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na forumu GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori da u međunarodnoj politici više nema racionalnosti i da svet ide ka velikom sukobu.

„Niko više ne želi da sasluša drugu stranu. Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom“, upozorio je Vučić.

Dodao je da Srbija ostaje neutralna i da neće učestvovati u ratovima, naglašavajući da je zemlji potrebna stabilnost i mir.

Vučićeva predviđanja

Podsetio da je tri meseca pre početka rata u Ukrajini govorio da će sukob izbiti.

Istakao da se „druga strana priprema veoma temeljno“ i da niko neće čekati da protivnici završe modernizaciju vojske.

Naglasio da Srbija neće učestvovati u ratovima do aprila 2027. godine.

Odnosi sa Ukrajinom i EU

Vučić je rekao da sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nije razgovarao o oružju, već o projektima obnove posle rata.

Najavio je i susret sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, uz predlog da se sve zemlje Zapadnog Balkana prime u EU istovremeno, bez podela.

