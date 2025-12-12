AKTUELNO

'ONI SU OJADILI ČITAV NIŠKI OKRUG' Vučić objasnio suštinsku razliku između blokadera i njega: Ja sam za razliku od njih veoma ponosan

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

Prilikom obilaska fabrike, Vučić je govorio o optužbama da daje basnoslovne subvencije Aristonu.

- Ja sam za razliku od tih ljudi veoma ponosan. Sada ću da objasnim suštinsku razliku između blokadera i nas. Ti ljudi su ojadili čitav Niški okrug, danas je čak 50.000 ljudi manje nezaposleno. U Nišu 21.000 više ljudi zaposleno. Uništili su nam sve. Ti blokaderi bi da se vrate na vlast. Država daje pare da bi ovi ljudi radili, imali posao. Mi moramo da se borimo za investitore. Čime ćemo? Ako im ne ponudimo neku vrstu subvencija. Ja sam ponosan na svaku subvenciju, jer nam se ta subvencija vratila. To je smisao države koja ozbiljno radi. Sve što me kritikuju, ja sam ponosan.

