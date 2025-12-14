Savet za monitoring: Uhapsiti Zagorku Dolovac zbog zaštite rođaka ubice

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije zahteva od državnih organa da uhapse Zarogku Dolovac, vrhovnog javnog tužioca, zbog dokaza u javnosti da je pomogla svom rođaku Borivoju da ne dobije zasluženu kaznu za brutalno ubistvo studentkinje Milice Riđički.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Kako se vidi iz izjava zvaničnika i javno dostupnih podataka, rođak Zagorke Dolovac ubio je Milicu Riđički kada je u noći 15. decembra 2016. godine na nju naleteo automobilom dok je prelazila ulicu i odbacio je 25 metara dalje u kanal pored puta. Pritom, rođak Zagorke Dolovac nije stao da pomogne nesrećnoj devojci, već je pobegao. U momentu ubistva imao je 1,74 promila alkohola u krvi, vozio je neregistrovani auto i to dok mu je na snazi bila zabrana upravljenjem motornim vozilima. Za ovo krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, i u slučaju da neko pogine, predviđena je kazna zatvora od 2 do 12 godina zatvora. Za nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, u slučaju da je ta osoba preminula, zaprećena zatvorska kazna je od jedne do osam godina zatvora. Sve ovo je ignorisano", naveo je Spasić i dodao:

"Veštačenje je pokazalo da je nesrećna devojka bila živa u momentu nesreće, ali da Zagorkin rođak nije stao da joj pomogne i zato je preminula na licu mesta. Zagorka je svojim uticajem u njenom omiljenom i najlojalnijem Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu izdejstvovala da njen rođak, samo dest meseci od ovog ubistva, sklopi sporazum o priznanju krivice, kojim je dobio 3 godine i 4 meseca zatvora, iz koga je izašao posle dve godine. Kako je odmah posle nesreće dobio nanogvicu, a nije odmah pozvan na izdržavanje kazne, on je skoro dve trećine od te dve godine proveo kod kuće sa nanogvicom. Ovo je strašna istina zbog koje Zagorka dolovac mora biti uhapšena. Da li je ovo to poverenje u javno tužilaštvo koje se očekuje od građana" - zaključio je Spasić.

Autor: S.M.