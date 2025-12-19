Jorgić za Pink o vraćanju Plavšića na posao: Očigledno da sudstvo ima neku paralelnu strukturu u svojim redovima (VIDEO)

Direktor „Borbe“ Andrija Jorgić je govoreći i o odluci Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom se nalaže privremena mera vraćanja na rad urednika Informativnog programa RTS-a, Ivana Plavšića ocenio da je očigledno da sudstvo ima neku paralelnu strukturu u svojim redovima.

Istakao je za Novo jutro da je reč samo o privremenoj meri.

- On je privremeno vraćen na posao. Sad da li sud nije želeo da procenjuje da li ima propusta u tome što je dobio otkaz...Mislim da je osnovano dobio otkaz. Onakve poruke kad neko šalje javno na ime dece ili bilo kog neistomišljenika, na onako brutalan način... - naveo je Jorgić.

Sagovornik Pinka je uveren da je sud imao u vidu i to da je u pitanju osoba sa invaliditetom kada ga je vraćao na posao.

- Mislim da će on na kraju ipak dobiti otkaz, oni mogu da mu nađu drugo radno mesto. Očigledno da sudstvo ima neku paralelnu strukturu u svojim redovima i to dolazi do izražaja - istakao je Jorgić.

Podsetio je da je februar rok za izbor novog direktora Javnog servisa, te naglasio da su neophodni kvalitetni kandidati.

