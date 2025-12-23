Đurić najavljuje: Uskoro pozitivno rešenje za NIS – Srbija izlazi snažnija i bezbednija!

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da u narednih nekoliko nedelja očekuje pozitivno rešenje u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), naglašavajući da će Srbija iz ove krize izaći energetski bezbednija i snažnija.

Đurić je za Javni servis Srbije rekao da je uveren da će Srbija već početkom nove godine imati „čistu i jasnu“ situaciju kada je reč o NIS-u, uz diversifikovane izvore snabdevanja.

Na pitanje o „zelenom svetlu“ iz Vašingtona, Đurić je istakao da velike sile neće prestati da preko Srbije pokušavaju da rešavaju svoje odnose, ali da je ključno da Srbija bude spremna, sa rezervama i fleksibilnim pristupom pregovorima. Podsetio je i da je administracija predsednika Donalda Trampa suspendovala strateški dijalog sa Prištinom zbog kršenja prava Srba na Kosovu i Metohiji.

Đurić je ponovio da je optimista i da će 2026. godina biti dobra za srpsko-američke odnose, kao i za pozicioniranje Srbije u međunarodnoj zajednici.

Ministar je ocenio da je država pokazala ozbiljnost i odgovornost u obezbeđivanju energetskih rezervi. Dodao je da živimo u eri zategnutih odnosa velikih sila i promene svetskog poretka, pa je važna izdržljivost Srbije – kako u energetici, tako i u odbrani.

Đurić je podsetio da je na insistiranje predsednika Aleksandra Vučića poslednjih godina mnogo uloženo u modernizaciju vojske i jačanje društvenih kapaciteta, dok je ekonomija udvostručena za manje od jedne decenije.

Autor: Dalibor Stankov