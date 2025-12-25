MRDIĆ: Goran Vesić je nevin, optužnica za nadstrešnicu doživela fijasko

Uglješa Mrdić, narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije, govorio je o obustavi postupaka i, kako je naveo, neuspešnoj optužnici u slučaju pada nadstrešnice.

Mrdić je istakao da od samog početka tvrdi da je Goran Vesić nevin, naglašavajući da njegov stav nema veze sa političkim ili stranačkim odnosima, već isključivo sa dokazima.

“Imao sam uvid u spise predmeta, sve sam pregledao i pročitao. Na osnovu dokaza tvrdim da je Goran Vesić nevin”, rekao je Mrdić za Informer, dodajući da je on lično podneo krivične prijave protiv, kako tvrdi, stvarno odgovornih lica za pad nadstrešnice, a ne protiv ljudi koji su, prema njegovim rečima, nepravedno optuženi.

On je naglasio da su Vesić, kao i drugi koji su bili obuhvaćeni optužnicom, mesecima bili izloženi, kako je rekao, hajci, pritiscima i medijskom linču.

“Ljudi su ostali bez funkcija, bez posla, njihovo zdravlje je ozbiljno narušeno, njihove porodice su pretrpele ogromne posledice. Bili su u pritvorima, kućnom pritvoru, završavali u bolnicama. Za to neko mora da odgovara”, rekao je Mrdić i poručio da je spreman da podnese nove krivične prijave protiv onih koji su, kako tvrdi, učestvovali u progonu nevinih ljudi.

U nastavku gostovanja, Mrdić se osvrnuo i na stanje u pravosuđu, rad Visokog saveta tužilaštva i ulogu vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac. On je naveo da je Savet podeljen, te da postoji snažan pritisak na pojedine tužioce i članove Saveta.

“Pozivam sve članove Visokog saveta tužilaštva da rade po svojoj savesti, u skladu sa Ustavom i zakonima, a ne po bilo čijim nalozima”,rekao je Mrdić.

On je ponovio da je protiv Zagorke Dolovac podneo krivičnu prijavu i izneo tvrdnje da ona ne poštuje Ustav, ne reaguje na krivična dela i da svojim nedelovanjem nanosi štetu državi. Prema njegovim rečima, Odbor za pravosuđe će nastaviti da insistira na odgovornosti i raspravi o radu vrhovnog tužilaštva pred Narodnom skupštinom.

Na kraju razgovora, Mrdić je poručio da je njegov osnovni cilj da se pravosuđe vrati u okvire Ustava i zakona, naglašavajući da, kako je rekao, „nevini ljudi poput Gorana Vesića ne smeju da budu žrtve političkih i pravosudnih obračuna“.