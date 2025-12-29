Brnabić: Iza Srbije ostaje neverovatno teška godina, nadam se da će 2026. biti normalnija

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da iza Srbije ostaje neverovatno teška godina i izrazila nadu da će 2026. godina biti mirnija i normalnija.

- Neverovatno teška godina je za nama, ja se zaista nadam da ćemo da uđemo u politički, ako ne mirniju, pošto je izborna godina, onda svakako normalniju godinu - rekla je predsednica Skupštine za TV Prva.

Dodala je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć u govoru ispred Skupštine Srbije ponovo pozvao na dijalog, ali da to određeni ljudi ocenjuju kao slabost.

- Predsednik je ponovo pozvao na dijalog, a ne na tenzije. Ne na 'vi ste izgubili, a mi smo pobedili'. Nema pobednika, nema gubitnika. Ovo je naša zemlja, moramo da delimo i da vidimo šta ćemo da radimo zajedno - istakla je Brnabićeva.

Ocenila je da su okolnosti u svetu katastrofalne i dodala da ne veruje da će po tom pitanju u 2026. godini biti lakše.

- Ne vidim da postoji razumevanje sa bilo koje strane. Nažalost, čitav svet je sada pod pririskom, zbog različitih uticaja društvenih mreža, koje su doprinele ekstremizaciji čitavog društva, kao i ekstremizaciji celog sveta. Blokaderi se bave politikom zarad lajkova, a ne zarad dobrobiti zemalja, nacija, čitavog stanovništva. Svi gledaju na kompromis kao na znak slabosti - navela je predsednica Skupštine.

Istakla je da je 2025. godinu u Srbiji obeležila i izgradnja puteva, veliki infrastrukturni projekti, kao i veće plate i penzije za građane.

- Imamo ispunjeno obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će prosečna plata, bez obzira na sve blokade, bez obzira na sve koliko su pokušavali i do koje mere uspeli da uspore Srbiju, bez obzira na svu štetu, prosečna plata u Srbiji će u decembru biti preko 1.000 evra. U oktobru je bila prosečna plata 943 evra. To je ozbiljan, realni rast plata u Srbiji. Penzije smo uspeli da povećamo dodatnih 12,2 odsto u decembru. Dakle, u januaru će penzioneri dobiti istorijski najveće penzije ikada - navela je Brnabićeva.

Ona je ukazala da se predsednik Vučić ponovo izborio za to da privuče i nove investicije.

- Bio je u Nišu, otvorena su nova radna mesta u Nišu. To su sve dobre, pozitivne stvari - dodala je Brnabićeva.

Istakla je da je najlepša stvar koja se dogodila tokom prošle godine to što je narod rekao da želi da sačuva Srbiju.

- Narod je rekao 'videli smo šta vi želite da uradite od Srbije i na to ne pristajemo i Srbiju ćemo sačuvati'. Ako žele da se bave politikom, neka se onda bave politikom. Niko nema protiv da se bilo ko u ovoj zemlji bavi politikom, samo nemojte maltretirati i terorisati stanovništvo i nemojte da pokušavate nasiljem da zaustavite Srbiju - navela je Brnabićeva.

Izrazila je uverenje da će 2026. godina biti dobra godina po pitanju završenih projekata.

- Najteža vremena nadam se da su za nama - rekla je predsednica Skupštine.

Dodala je da su stvari koje Srpska napredna stranka ima da pokaže bogatija Srbija, u kojoj ljudi mogu da ispune svoje potencijale, gde mogu da se bvide i domaći i strani investitori koji će doći zato što postoje putevi, gde će ljudi moći u svojim kompanijama ili malim preduzećima, porodičnim firmama da proizvedu nešto i izvezu.

Brnabićeva je navela da je dokaz napretka to što je u Srbiji 2012. bilo registrovano 700.000 putničkih vozila, a krajem prošle godine oko 2,5 miliona vozila. Istakla je i da je dobro jer Srbija ulaže u svoje odbrambene kapacitete.

- Tu smo takođe od predsednika dobili neke fantastične vesti. Ono kako ja to gledam je da se u stvari Srbija sprema, što bi se reklo, za svaku eventualnost - i ako bude sukoba da mi imamo nešto što će biti praktično - dodala je Brnabićeva i istakla da Srbija ima kapacitet i snage da zaštiti stanovništvo.

Autor: A.A.