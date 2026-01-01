AKTUELNO

'PRODUŽETAK LICENCE NIS-U JE NAJBOLJA VEST SA KOJOM SMO UŠLI U NOVU GODINU' Mesarović: Potvrda međunarodnog kredibiliteta Srbije, snage državne politike i sposobnosti da se zaštite nacionalni i ekonomski interesi

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da produžetak licence NIS-u predstavlja najbolju vest sa kojom smo ušli u novu godinu.

- Produžetak licence NIS-u predstavlja najbolju vest sa kojom smo ušli u novu godinu i još jedan jasan dokaz da se uporna, odgovorna i lavovska borba predsednika Srbije Aleksandra Vučića uvek završava konkretnim rezultatima u korist naše otadžbine i svih njenih građana. Ova odluka je i potvrda međunarodnog kredibiliteta Srbije, snage državne politike i sposobnosti da se u složenim geopolitičkim okolnostima zaštite nacionalni i ekonomski interesi i dokaz da predsednik Vučić ume da se izbori sa najozbiljnijim i najtežim izazovima. Čestitam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na još jednoj velikoj pobedi za Srbiju i sve građane. Živela Srbija - poručila je Mesarović.

Autor: Iva Besarabić

