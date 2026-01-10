Još jedna rasprava među blokaderima: Počeli da brišu objave jedni drugima

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Bojana Selaković poručila je blokaderima da je činjenica da brišu objave koje im ne odgovaraju nešto što joj otkriva da su njihove namere podle

"Potpuno je nevažno šta je napisano u objavi studenata Filozofskog fakulteta, nije ni prvi ni zadnji put. Daleko veći problem je to što je objava u kojoj se nalazio odgovor studenata @blokada_dunp na to obrisana.

Plašila sam se tog scenarija, ali sada je već izvesno da je potenciranje njihovog učešća u studentskoj borbi bilo i deo šire agende, bez stvarne želje da se oni, takvi kakvi jesu prihvate i ravnopravno učestvuju.

Otud toliko insistiranje na sabornosti samo po osnovu verskih razlika. Ono što nije uradio SANU i ostatak medijsko-propagandne mašinerije, trebalo je da se uradi sada: da i oni, a i ostatak Srbije prihvate da je jedina identitetska linija po kojoj se razlikuju od većinskog stanovništva vera.

Zato njihovi stavovi po bilo kom drugom pitanju koje može da ukaže da se ipak još po nečemu razlikuju (što bi na koncu dovelo do prepoznavanja etničkih razlika), nisu smeli da budu vidljivi. Odnos moći u kome se prepoznaju samo kao muslimani, ne i Bošnjaci. Ne znam ko je smislio, ali je vrlo podlo", napisala je Selaković na mreži Iks.

Autor: S.M.