LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ NA BOŽIĆNOM PRIJEMU U ISTOČNOM SARAJEVU 'Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku i njen narod, naše veze su neraskidive'

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je tradicionalnom Božićnom prijemu koji je organizovala srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović u Istočnom Sarajevu.

-Večeras još jednom šaljemo poruke mira i iskrene posvećenosti jačanju naše saradnje i izgradnji još bolje budućnosti za sve naše građane. Da živimo u miru i zajedništvu, poštujući tradiciju srpskog naroda. Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku i njen narod, jer naše veze su neraskidive. Živele Srbija i Srpska - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković