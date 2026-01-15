AKTUELNO

Politika

LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ NA BOŽIĆNOM PRIJEMU U ISTOČNOM SARAJEVU 'Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku i njen narod, naše veze su neraskidive'

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je tradicionalnom Božićnom prijemu koji je organizovala srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović u Istočnom Sarajevu.

-Večeras još jednom šaljemo poruke mira i iskrene posvećenosti jačanju naše saradnje i izgradnji još bolje budućnosti za sve naše građane. Da živimo u miru i zajedništvu, poštujući tradiciju srpskog naroda. Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku i njen narod, jer naše veze su neraskidive. Živele Srbija i Srpska - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković

#Miloš Vučevič

POVEZANE VESTI

Politika

Vučević na tradicionalnom božićnom prijemu u Istočnom Sarajevu

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv

Politika

'DOBRA STVAR JE DA IMAMO DOGOVOR S TRAMPOM' Lider SNS Vučević o napadima blokadera: Neverovatna je njihova potreba da nam pokvare šansu s Vašingtonom

Politika

SKANDALOZNA I SRAMNA ODLUKA KOJA DRAKONSKI KAŽNJAVA ANDRIJANU NEŠIĆ Lider naprednjaka Vučević: Na meti su svi novinari koji nisu podlegli pritiscima i

Politika

LIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ O NEMILIM DOGAĐAJIMA OD NOĆAS Evo koje su njegove ključne poruke: Ne opravdavam potez Mrdića, ali razumem

Region

Cvijanović: Nema BiH bez entiteta