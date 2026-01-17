'TUŽILAŠTVO I SUDSTVO DA BUDU NEZAVISNI, ALI NE OD DRŽAVE SRBIJE' Mrdić: Očekujem uskoro raspravu o izveštaju o radu Dolovac

Predsednik Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić izjavio je danas da očekuje da se nakon pet pravosudnih zakona koji su sada na dnevnom redu Skupštine Srbije, a koje je on predložio, pred poslanicima nađe izveštaj o radu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac i da ona prisustvuje sednici parlamenta.

"Ne nastavljamo borbu za efikasnije pravosuđe ovim setom pravosudnih zakona. Očekujem uskoro na sednici skupštine i izveštaj o radu Zagorke Dolovac, da ona dođe na sednicu skupštine. Nadam se da ćemo menjati i zakon koji se tiče Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a vidimo i neke najave i za neke druge izmene", rekao je Mrdić za Javni servis Srbije.

Ukazao je da je ovih pet pravosudnih zakona koji su na dnevnom redu predao još 22. decembra i da od tada "da je neko imao dobru nameru iz Visokog saveta sudstva (VSS) ili Visokog saveta tužilaštva (VST) mogao je da se oglasi".

"Oni su se samo oglasili time kako sam se ja usudio kao narodni poslanik da predložim. Zašto oni nisu konkretno dostavili skupštini ili meni analizu šta im se sviđa, šta im se ne sviđa", naveo je Mrdić.

Istakao je da njima najviše smeta, kada je u pitanju tužilaštvo, to što je predložio da više ne može međunarodna saradnja da se obavlja na dosadašnji način već će morati da se traži mišljenje nadležnog ministarstva, kako kaže, kao u celom svetu.

"Ne može bez odobrenja nadležnog ministarstva pravde. Tako da se, nadam se, više neće dešavati da tužilaštvo naše države Srbije potpiše, recimo, sa hrvatskim tužilaštvom međunarodne sporazume i onda dostavi Hrvatima sve podatke o Srbima, pa se hapse Srbi kad pređu granicu. Eto to su radili ovi iz tužilaštva", naveo je Mrdić.

Istakao je da su svih pet pravosudnih zakona predloženi iz jednog razloga i jednog interesa - da pravosuđe bude efikasnije i da tužilaštvo i sudstvo budu samostalni.

"Tužilaštvo i sudstvo da budu nezavisni, ali ne nezavisni od države Srbije. Dakle, ti zakoni se tiču i zakona o sudijama, i o javnom tužilaštvu, i vezano za rad tužilaštva za borbu protiv visokog tehnološkog kriminala, i što se tiče područja i sedišta sudova i tužilaštava. Dakle, svi su oni napravljeni na taj način da pravosuđe postane efikasnije, pošto pravosuđe sada nije dovoljno efikasno, naročito nije tužilaštvo", naveo je Mrdić.

On je odbacio navode da je bio zakonski obavezan da traži mišljenje Visokog saveta sudstva.

"Cela Srbija zna, svi građani znaju u kakvoj situaciji se nalazi pravosuđe. Nemamo mi vremena za višemesečne rasprave, javna slušanja. Dakle, ovde imamo situaciju da deo ljudi koji vode tužilaštvo i sud radi direktno protiv države", ukazao je Mrdić.

Upitao je i od koga da traži mišljenje kad mu VSS i VST ne odgovaraju na pitanja kao predsednika Odbora za pravosuđe.

"Jedan predloženi zakon se tiče Visokog saveta tužilaštva. Ima tužilaštava koja ne samo da nisu dovoljno efikasni, iako najveći broj tužilaca i sudija radi čestito i profesionalno svoj posao, nego deo tužilaštva se otuđuje od te države i radi protiv države, radi protiv skupštine i protiv mene kao predsednika Odbora za pravosuđe. Krenuli su u rad sa saopštenjima a nisu izdavali saopštenja kad je pala nadsrtrešnica i kad smo imali istrage, kad je trebalo da se oglase", naveo je Mrdić.

Ukazao je da su to sada lični sukobi i da kad poslanik predloži set pravosudnih zakona u Skupštini, onda je dozvoljeno da lično na njega krenu članovi Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sistema.

"To se dešava već tri dana. Pa pogledajte šta rade, pogledajte šta su uradili 14. januara kad je počela rasprava o setu pravosudnih zakona. Dobio sam obaveštenje od Javnog tužilaštva za organizovani kriminal da mi je odbačena krivična prijava protiv najodgovornijih za pad nadstrešnice", naveo je Mrdić.

