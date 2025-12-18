Mrdić: Pravda ne može da čeka - vreme je za smenu Dolovac

Gostujući u emisiji na Informeru, narodni poslanik Uglješa Mrdić poručio je da je neophodno hitno usvojiti set pravosudnih zakona i zakazati sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o izveštaju Odbora za pravosuđe, u kojem je, kako je naveo, glasano za neusvajanje izveštaja o petogodišnjem radu Vrhovnog javnog tužilaštva.

Mrdić je istakao da je krajnje vreme za smenu vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, kao i za procesuiranje, kako je rekao, svih odgovornih u pravosuđu, uključujući i tužioca Mladena Nenadića.

Hitno mora da se ide na smenu Zagorke Dolovac i njeno procesuiranje. Svako ko je prekršio zakon, bez obzira na funkciju, mora da odgovara. Ako smo pravna država, zakon mora da važi za sve, poručio je Mrdić.

On je objasnio da se smena Zagorke Dolovac može sprovesti kroz promene zakona ili Ustava, njenu ostavku ili razrešenje u Skupštini Srbije, za koje je potrebna tropetinska većina.

Ako je za izbor Vlade glasalo 153 poslanika, a za predsednika Skupštine više od 150, ne vidim zašto ne bi mogla da se obezbedi podrška za smenu Zagorke Dolovac. Nakon toga treba izabrati vrhovnog tužioca koji će raditi u interesu države Srbije, rekao je on.

Mrdić je naglasio da procesuiranje može uslediti i pre same smene, ukoliko postoje elementi krivične odgovornosti, dodajući da zakon mora biti isti za sve – od tužilaca do narodnih poslanika.

Govoreći o poverenju građana u pravosuđe, Mrdić je ocenio da je ono poljuljano, ali da se, kako je rekao, vraća zahvaljujući borbi narodnih poslanika protiv, kako je naveo, „otetog tužilaštva i sudstva“.

Građani sve više veruju zakonodavnoj vlasti i podržavaju nas u borbi da pravosuđe vratimo pod kontrolu države Srbije, rekao je Mrdić.

Komentarišući odluku američkog investitora Džareda Kušnera da ne ulaže u Srbiju već u Albaniju, Mrdić je odgovornost pripisao, kako je rekao, Tužilaštvu za organizovani kriminal, opoziciji i „blokaderima“.

“To je ista ekipa. Zloupotrebljavaju institucije, šire propagandu kroz medije i odbijaju investitore od Srbije. Time nanose ogromnu štetu državi, koja se već meri milijardama”, upozorio je on.

Mrdić je zaključio da se takvo delovanje mora zaustaviti kako bi Srbija sačuvala mir, stabilnost i nastavila da privlači nove investicije.

Autor: A.A.