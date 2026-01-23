TREBA LI DA KRIJEMO JASENOVAC DA SE PICULA NE UZNEMIRI? Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski zagrmela: Narod više neće da ćuti na poniženja!

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, najoštrije je osudila ponašanje evropskih parlamentaraca koji su pokušali da izbegnu izložbu o Jasenovcu u holu Narodne skupštine zbog svojih "povređenih osećanja".

Puška u rukama i slavljenje "Oluje"

Ministarka je direktno upitala javnost i evropske zvaničnike gde je granica licemerja, podsetivši na sporne postupke samog Tonina Picule.

- Da li mi treba da krijemo svoje žrtve da se Picula ne bi uznemirio? Zašto se on nikada nije zapitao da li ćemo se mi uznemiriti kada je objavio fotografiju sa automatskom puškom na dan obeležavanja „Oluje“ 1995. godine? - zapitala je Stamenkovski.

Ona je naglasila da za slavljenje etničkog čišćenja Srba niko iz EU nije snosio posledice, niti je smatrao za shodno da se izvini srpskom narodu.

Kraj ćutanja i prilagođavanja nepravdi

Ministarka je poručila da je vreme kada je Srbija pognute glave prihvatala poniženja prošlost.

- Mi treba da raspravljamo o tome da li Srbi treba da sakriju Jasenovac i da li da ćutimo još 80 godina? Izvinite, ali ovaj narod više ne želi ćutke da gleda kako ga ponižavaju. Naučili smo da se prilagođavamo nepravdi, ali preko ovoga se ne prelazi - zaključila je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov