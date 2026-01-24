MRDIĆ RASKRINKAO ŠEMU U TOK-u: Jasmina Čolak po nalogu Nenadića tajno deli dokumenta iz istraga!

Predsednik Odbora za pravosuđe i narodni poslanik dr Uglješa Mrdić izneo je šokantne optužbe na račun vrha Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), tvrdeći da se poverljivi dokumenti iz istraga namerno "odlivaju" ka određenim novinarima.

Mrdić javno postavlja pitanje – da li je privedena Jasmina Čolak, portparolka Mladena Nenadića, za koju tvrdi da je "duboko grlo" koje dostavlja dokumentaciju medijima pod kontrolom tajkuna.

Sa "Signala" na "Telegram" zbog panike Prema rečima Mrdića, nakon što je u Skupštini razotkrio njenu ulogu, u Tužilaštvu je zavladala panika.

- Čolakova je, po savetu Nenadića, prešla na aplikaciju "Telegram" i napravila novu grupu sa novinarima. Rečeno joj je da dokumenta više ne šalje sa svog broja jer je postalo opasno. Nenadić se ne ponaša kao tužilac, već kao mafijaš i šef kriminalne grupe - poručio je Mrdić.

Novi podaci stigli Vuku Cvijiću? Poslanik tvrdi da je Jasmina Čolak jutros, sa drugog broja, poslala nove podatke novinaru "Danasa" Vuku Cvijiću. Mrdić se tom prilikom osvrnuo na biografiju Cvijića, podsećajući na intervju bivšeg šefa RDB Gorana Petrovića iz 2005. godine, koji je Cvijića nazvao "doušnikom vojne službe".

- Cvijić je u istoriju novinarstva ušao kao osoba koja je objavila izveštaj sa suđenja Stanku Subotiću nekoliko sati pre nego što se događaj desio, citirajući tužioca koji u tom trenutku još nije ni progovorio! On je uvek bio megafon neke službe - oštar je bio Mrdić.

Pitanje za nadležne Mrdić zaključuje saopštenje direktnim pitanjem – da li je Jasmina Čolak, koja nezakonito dostavlja podatke iz istraga, privedena, i ako nije, kada će biti? On ističe da ovaj "kriminalni klan iz TOK-a" gubi poluge moći u policiji i BIA koje su, prema njegovim rečima, trebale biti deo "obojene revolucije" i rušenja vlasti.

