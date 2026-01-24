SINIŠA MALI OTKRIO: Do 20. marta se potpisuje konačni ugovor za NIS – Evo ko su novi vlasnici i šta to znači za Srbiju!

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Madridu da se očekuje da do 20. marta bude potpisan konačni ugovor o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS). Prema njegovim rečima, ugovor će biti potpisan između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a.

Nakon potpisivanja biće poznati svi detalji o vlasničkoj strukturi, pravima, obavezama i daljim investicijama. Mali je istakao da su u proces uključeni mađarski MOL i kompanija ADNOC iz Abu Dabija, koji su sa Gaspromnjeftom već potpisali predugovor (term sheet).

Rafinerija u Pančevu ponovo radi Ministar je naglasio da je reakcija OFAK-a (američke kancelarije za kontrolu strane imovine) bila pozitivna, što je omogućilo rafineriji u Pančevu da ponovo nesmetano radi.

- Velika je neizvesnost bila oko NIS-a. Mnogo je važno što je OFAK reagovao tako da naša rafinerija može da radi. Iako građani nisu osetili da preko 100 dana sirova nafta nije stizala u Srbiju jer smo imali dovoljno rezervi, to je bio veliki bezbednosni izazov - objasnio je Mali.

Energetska stabilnost i "Skok u budućnost" Ministar je dodao da se nakon promene vlasničke strukture očekuje mirniji i prosperitetniji period, uz razgovore sa novim vlasnicima o zaposlenima i investicijama. On je podsetio da je cilj države da 2026. godina bude najuspešnija po pitanju plata i penzija, uprkos globalnim izazovima.

- Imperativ nam je da u ovim nemirnim vodama sačuvamo mir i ekonomski razvoj kroz projekat "Skok u budućnost". Srbija neće da stane - poručio je Mali sa sajma turizma FITUR u Madridu.

Autor: Dalibor Stankov