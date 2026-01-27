Oglasio se premijer Srbije o blokadi granica!

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da su vozači kamiona blokirali više od 20 teretnih prelaza zbog neadekvatne reakcije EU po pitanju tretmana profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni, a to je apsolutno uzrokovano nerazumevanjem i nefleksibilnošću administracije u Briselu, ali da se nada da će uskoro biti nađeno rešenje za prevoznike iz Srbije i regiona.

On nije mogao da kaže precizno kada će problem biti rešen, navodeći da je razgovarao sa ambasadorom EU u Srbiji (Andreasom fon Bekeratom) i da je tražio hitan sastanak pošle nedelje.

"Mi se nadamo da će postojati neka varijanta izuzeća ili bar privremenog rešenja za te ljude da dobiju to, mislim da ne bude kruto brojanje dana. Dali smo vrlo dobre ideje, tipa brojanje sati umesto brojanje dana boravka. Znate, vi kad uđete u ponoć i jedan minut ili minut pre ponoći, vama se računa taj dan koji ste ušli i odmah već sledeći dan 24 sata, iako ste bili dva minuta", rekao je Macut za Javni servis.

Prema njegovim rečima, administrativni sistemi su po prirodi tromi, naročito na nivou Evropske unije.

"Ako je naš sistem u Srbiji krut, možete zamisliti kako to izgleda na nivou EU sa 450 miliona ljudi, gde se odluke donose sporo i bez dovoljno fleksibilnosti", naveo je premijer.

Macut je podsetio da Srbija već tri godine pokušava da dobije produženje ili izuzeće u vezi sa pravilima boravka za profesionalne vozače u EU, ističući da je o tom pitanju lično razgovarao na londonskom samitu Berlinskog procesa, kao i na sastanku Zapadnog Balkana u Tirani.

"Predložili smo da se zemlje Zapadnog Balkana, uz podršku Velike Britanije, udruže i upute zajedničko pismo EU. To smo i učinili i pismo je poslato predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, kao i premijerima Italije, Nemačke i Francuske", rekao je on.

Prema njegovim rečima, cilj je da se dobije izuzeće za profesionalne vozače koji prevoze robu koja nije samo srpska, već je od značaja za celo evropsko tržište.

Macut je naveo i da je o ovom problemu razgovarao sa ministarkomgrađevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević i da je ona na putu ka graničnom prelazu Batrovci.

Na graničnom prelazu Bartovci trenutno više od 50 kamiona blokira teretni saobraćaj.

Prevoznici zemalja Zapadnog Balkana započeli su u ponedeljak u podne blokade drumskog transporta na teretnim prelaza sa zemljama Šengena zbog neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanje boravka njima na teritoriji Šengena tokom svakodnevnih radnih aktivnosti.

Najavljeno da će prevoznici proširiti blokadu na još dva granična prelaza na istoku zemlje, nakon što su pojedini ruski prevoznici pokušali da zaobiđu postojeće blokade koristeći prelaze koji se ranije nisu koristili ili su bili u minimalnoj upotrebi.

Reč je o alternativnim graničnim prelazima sa Bugarskom - Mokranje, u blizini Negotina i Ribarci, u blizini Bosilegrada.

Autor: A.A.