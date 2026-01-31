MRDIĆ RASKRINKAO TUŽILAŠTVO: Šta znate o likvidaciji svedoka ubistva Miše Ognjanovića? Ruke su vam krvave do ramena!

Predsednik Odbora za pravosuđe i narodni poslanik, dr Uglješa Mrdić, uputio je javno niz direktnih i šokantnih pitanja tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću, optužujući ga za zaveračko ćutanje u vezi sa likvidacijom svedoka ubistva poznatog advokata Miše Ognjanovića.

Mrdić zahteva hitne odgovore na pitanje zašto je, nakon saslušanja u Tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), svedok ubistva ubijen na ulici. On direktno optužuje Nenadića i njegove saradnike da su svedoka "izbacili na streljanje" bez ikakve zaštite.

Ko je "taster" u tužilaštvu?

"Mladen Nenadić je dužan da objasni ko je iz njegovog tužilaštva javio ubicama advokata Ognjanovića da se pojavio svedok, ko je doneo odluku da mu se ne ponudi zaštita i zašto su ga tužioci JTOK bukvalno izbacili na ulicu da bude ubijen?", upitao je Uglješa Mrdić.

On je posebno apostrofirao tužioca Milenka Mandića, kojeg naziva Nenadićevim "ličnim tužiocem", optužujući ga da je svesno poslao svedoka u smrt. Mrdić tvrdi da Nenadić godinama drži tužioce na "privremenom upućivanju" kako bi ih lakše kontrolisao i ucenjivao nižim platama ukoliko ne izvršavaju naređenja.

Optužbe protiv Zagorke Dolovac i Jasmine Čolak

Pored Nenadića, na meti kritika našla se i republička tužiteljka Zagorka Dolovac. Mrdić postavlja pitanje kako je ona 31. jula 2018. godine, bez zvanične odluke, "otela" predmet ubistva Miše Ognjanovića i predala ga Nenadiću kako bi slučaj bio zataškan.

"Za koji kriminalni klan je Dolovac ovaj posao uradila?", pita poslanik SNS-a.

Takođe, Mrdić je teško optužio i portparolku tužilaštva Jasminu Čolak, tvrdeći da ona po Nenadićevom nalogu, u "gluvoj sobi", dostavlja poverljive dokumente iz istraga odabranim novinarima kako bi se zataškala istina o likvidaciji svedoka.

"Ovo je priča o tužiocima kojima su ruke krvave do lakata. Dok se njihova odgovornost ne utvrdi, neće biti pravde u Srbiji", zaključio je dr Uglješa Mrdić.

Autor: Pink.rs