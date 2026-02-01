VUČIĆ RASKRINKAO AFERU 'SAFARI': Iza svega stoji hrvatska služba, Margetić je običan prevarant!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je montiranje afere "Safari" i umešanost hrvatske obaveštajne agencije u kampanju koja se vodi protiv njega.

Vučić je istakao da su u pitanju opasne izmišljotine koje imaju za cilj političku diskreditaciju.

Kako funkcioniše mehanizam laži?

Predsednik je objasnio šemu po kojoj se plasiraju dezinformacije, naglašavajući ulogu stranih službi i regionalnih medija:

Glavni akter: Domagoj Margetić je opisan kao "običan prevarant" koji služi za različite podmetaline.

Uloga hrvatske službe: Vučić tvrdi da su sve vreme operaciju vodili ljudi iz hrvatske obaveštajne agencije.

Put informacije: Laži se ne objavljuju direktno, već se puštaju preko medija u Sarajevu ili Podgorici koji su pod kontrolom hrvatske službe, da bi se potom preuzele kao "vesti".

Od Cvijana do Jovanjice: "U laži su kratke noge"

Vučić se osvrnuo i na ranije optužbe, poput onih da je umešan u smrt Vladimira Cvijana, nazvavši ih nemogućim i zastrašujućim izmišljotinama. "U jednom trenutku, kada se skupi previše laži na jednom mestu, i obični ljudi počinju da razumevaju o čemu je reč. U laži su uvek kratke noge, kao i za Jovanjicu i mnoge druge stvari", poručio je predsednik.

Pritisak na predsednika i "prijatelji" iz senke

Govoreći o težini svoje pozicije, Vučić je priznao da nije lako trpeti svakodnevnu kampanju. On je naveo da čak i njegovi prijatelji ponekad pokleknu pred upornim ponavljanjem laži, verujući da "mora postojati bar trunka istine" ako se nešto ponavlja svaki dan.

Takođe, predsednik je bio iskren po pitanju ljudi koji ga okružuju, ističući da ima svega nekoliko iskrenih prijatelja iz vremena pre nego što je došao na vlast, dok bi ga ostali napustili čim bi se našao u težoj situaciji.

Autor: Dalibor Stankov