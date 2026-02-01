AKTUELNO

Politika

'MENI NEKO DA ODREDI DA LI ĆU DA POTPIŠEM NEKI ZAKON ILI NE?' Vučić kratko i jasno: Ko misli da je to moguće, taj nije normalan! Ja sam najslobodniji predsednik

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da niko ne može da mu naređuje da li će potpisati neki zakon, ističući da odluke donosi samostalno, u skladu sa Ustavom i interesima građana Srbije


"Meni neko da odredi da li ću ja da potpišem neki zakon, ili ne? Ko misli da je to moguće, taj nije normalan", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

- Ja sam slobodni, najslobodniji predsednik u svetu. Donosim odluke u skladu s ustavnim ovlašćenjima, u skladu sa potrebama naroda, potrebama građana Srbije. Meni neko da odredi da li ću ja da potpišem neki zakon ili ne. Vi ljudi niste normalni kada tako mislite da je moguće. Ja ću da saslušam svakoga, a odluku donosim ja. I nema tu velike filozofije - dodao je predsednik.

- Ja sam slobodni, najslobodniji predsednik u svetu. Donosim odluke u skladu s ustavnim ovlašćenjima, u skladu sa potrebama naroda, potrebama građana Srbije. Meni neko da odredi da li ću ja da potpišem neki zakon ili ne. Vi ljudi niste normalni kada tako mislite da je moguće. Ja ću da saslušam svakoga, a odluku donosim ja. I nema tu velike filozofije - dodao je predsednik.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ O SETU PRAVOSUDNIH ZAKONA: Da li ću da potpišem ili neću, ne ljutite se, za to neću da pitam N1! To je moja ustavna nadležnost, a vaša nikada ne

Politika

'SRBIJA POBEĐUJE I VIŠE NIKO NE MOŽE DA JE ZAUSTAVI' Snažna poruka predsednika Vučića: Ja sam daleko od dobre forme, ali Srbija je ponovo na dobrom pu

Politika

'JA SAM NAJSLOBODNIJI PREDSEDNIK NA SVETU' Vučić za Pink govorio o svim aktuelnim temama, pa poručio: Da su danas izbori, nema dileme ko bi pobedio!

Politika

NIKO U SRBIJI NE MOŽE DA DOĐE NA VLAST BEZ IZBORA! Vučić: Priča o prelaznoj vladi je šuplja priča

Politika

NIKOME I NIKADA NEĆU DA DOZVOLIM DA PONIŽAVA SRBIJU Vučić jasan: Meni packe ne dele ni najjači predsednici, a kamoli birokrate! (VIDEO)

Politika

Predsednik Vučić: U Srbiji se večeras okupilo oko 140 hiljada ljudi - Oni samo hoće normalan život