TRAMP: Iran izgleda veoma zainteresovan za dogovor, razgovori bili veoma dobri

Foto: Tanjug AP/Evan Vucci

Tramp je upozorio na posledice ako se dogovor ne postigne i ponovio da se Iranu ne sme dozvoliti da ima nuklearno oružje.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će se dalji razgovori između predstavnika njegove administracije i Irana održati početkom sledeće nedelje.

„Razgovori sa iranskom delegacijom bili su „veoma dobri“, rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Van na putu ka njegovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi. „Iran izgleda veoma zainteresovan za postizanje dogovora“, rekao je.

Uz posredovanje Omana, Sjedinjene Države i Iran su u petak započeli novu rundu pregovora. „Bio je to dobar početak“, rekao je kasnije državnoj televiziji iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, ostavljajući otvorenim pitanje da li će i kada biti nastavljeni razgovori.

Do Trampovih komentara, Sjedinjene Države nisu izdale zvanično saopštenje o ishodu sastanka. Američki predsednik je takođe zapretio kaznenim tarifama protiv iranskih trgovinskih partnera. Prema izvršnoj naredbi, tarife bi mogle biti uvedene na uvoz u SAD iz zemalja koje kupuju ili uvoze robu ili usluge iz Islamske Republike. Tramp nije imenovao nijednu konkretnu zemlju, ali je naveo 25 procenata kao primer moguće carinske stope.

