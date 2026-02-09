U Loznici podneto 12.283 zahteva za prijavu bespravnih objekata

Na teritoriji Grada Loznice tokom trajanja programa upisa prava svojine "Svoj na svome" podneto je ukupno 12.283 zahteva. Načelnik Gradske uprave Milorad Matić, ističe da je "krajnji rok 24. oktobar za sve građane koji iz opravdanih razloga to nisu mogli da urade do 9. februara".

Građani Loznice zahteve su mogli da podnesu elektronski, samostalno, putem portala svojnasvome.gov.rs, lično uz pomoć službenika u Gradskoj upravi Loznica, kao i u mesnim kancelarijama u Banji Koviljači, Lešnici, Lipničkom Šoru, Jadranskoj Lešnici i Dragincu, kao i na šalterima Pošte Srbije.

Autor: D.Bošković