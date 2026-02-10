TO JE, DRAGI GRAĐANI, PLAĆENO VAŠIM PARAMA: Vučević o skaradnom performansu na Institutu za uporedno pravo: Baš naučno istražuju

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući na Pink televiziji reagovao je na skaradni performans na Institutu za uporedno pravo.

-Uvek prisutna potreba je da povrede nečija religijska ili verska osećanja. Napad na tradicionalne vrednosti mora da bude deo tog paketa. Ako to ne urade, pokazuju da nisu dovoljno alternativni. Pretpostavljam da je to plaćeno dragi građani vašim parama. Baš naučno istražuju. Oni će nam sad reći da ne razumemo umetničke slobode. Ja ni ne želim da ih razumem - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković