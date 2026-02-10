AKTUELNO

Politika

TO JE, DRAGI GRAĐANI, PLAĆENO VAŠIM PARAMA: Vučević o skaradnom performansu na Institutu za uporedno pravo: Baš naučno istražuju

Izvor: Dnevnik, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući na Pink televiziji reagovao je na skaradni performans na Institutu za uporedno pravo.

-Uvek prisutna potreba je da povrede nečija religijska ili verska osećanja. Napad na tradicionalne vrednosti mora da bude deo tog paketa. Ako to ne urade, pokazuju da nisu dovoljno alternativni. Pretpostavljam da je to plaćeno dragi građani vašim parama. Baš naučno istražuju. Oni će nam sad reći da ne razumemo umetničke slobode. Ja ni ne želim da ih razumem - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković

#Miloš Vučevič

#građano

#institut za uporedno pravo

POVEZANE VESTI

Politika

'DOBRA STVAR JE DA IMAMO DOGOVOR S TRAMPOM' Lider SNS Vučević o napadima blokadera: Neverovatna je njihova potreba da nam pokvare šansu s Vašingtonom

Politika

BLOKADERI NE VIDE IZBORE KAO SUŠTINU, VEĆ KAO NOVO GORIVO ZA ESKALACIJU! Vučević jasan: Razumeli smo poruku predsednika Vučića, očigledno da nas 2026.

Politika

JASNA PORUKA LIDERA SNS VUČEVIĆA Odustajnjem od gradnje Tramp kule propustili smo šansu da se bolje čuje glas Srbije

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ O PRAVOM LICU BLOKADERA Prorektor Bojović potpisao da tragedija u Novom Sadu nije strašna!

Politika

UBISTO IVANOVIĆA JE ISKORIŠĆENO ZA NAPAD NA VUČIĆA I SRBE NA KiM: Vučević jasan: Identična priča Kurtija i blokadera o Srpskoj listi!

Politika

GLASAJTE, ISKORISTITE SVOJE BIRAČKO PRAVO! Poruka lidera SNS našem narodu na Kosovu i Metohiji: Srpska lista je autentična, ona čuva srpske interese n