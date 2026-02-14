'PONOSNA SAM NA OVAJ ZAKON' Sofronijević za Pink: Skoro dva i po miliona prijava stiglo je za upis nelegalnih objekata

Skoro dva i po miliona prijava stiglo je za upis nelegalnih objekata. Ministarka Aleksandra Sofronijević rekla je za TV Pink da u taj broj nisu ušli objekti u javnoj svojini, a procena je da ih ima između milion i milion i po. Time se približavamo broju od četiri miliona evidentiranih objekata koji su predmet upisa po ovom zakonu. Objekti će biti upisivani po redosledu prijavljivanja.

Građanima koji su podneli prijave za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona "Svoj na svome", počela su da stižu prva rešenja i već je obrađeno oko 200 prijava, a prva je u katastar nepokretnosti upisana kuća u Barajevu.

Do nedelje u ponoć, kada je istekao rok za upis prava svojine na nepokretnostima, odnosno bespravnih objekata, po osnovu zakona “Svoj na svome”, ukupno je poslato gotovo 2,5 miliona prijava.

Ministrka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže za Pink da sledi faza prigovora, da će prioritet imati uredni i nesporni predmeti i da država uvodi kontinuirani nadzor nad novom gradnjom.

- Ja sam mnogo ponosna na ovaj projekat, zaista je urađen veliki posao. Ovaj zakon je doneo odmah rzultate. Ja sam bila umerena opcija u predviđaju broja prijava, mislila sam da će biti oko 2 miliona. Procene su bile i niže, ali imamo cifru od dva ipo miliona prijava, iz prve kategorije. Ovaj zakon je inicirao, odnosno autoritetom podržao Vučić, mi smo bili deo tima koji je to sproveo - rekla je Sofronijević.

Država i privreda od toga imaju velike koristi, dodala je ona.

- Prva namera je bila da se građanima pomogne, da se spreči bespravna gradnja. Mnogi su govorili da će nastati haos. Mi stvaramo red, 30 i više godina imemo neuređene odnose na teritoriji SRbije. Moralo je to da se promeni, nismo džabe rekli svoj na svome - kaže ona.

Benefiti su pravni, ekonomski, ali i ćivoti, svi baratamo brojkama, dodala je ministarka.

Iza svake prijave, imamo jednu životnu priču, porodicu. To nije promena statusa u katastru, ovaj zakon se trudio da na sistemski način. svojim digitalnim bazama sve sredi, kaže Sofronijević.

- Učešće je svedeno na minimum. I to mnogo znači. Biće prijava gde mora da se izvrši dopuna,da se donese neki dokaz. Takvi građabi mogu očekivati sms poruku. To je bio razlog zašto građani treba da ostave broj telefona. Vi se putem qr koda uloguhete, i dostavljate dokaz, rok je 30 dana - kaže ona.

Autor: D.Bošković