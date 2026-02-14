AKTUELNO

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ O JOŠ JEDNOM STRAVIČNOM NAPADU NA SINA PREDSEDNIKA VUČIĆA "Nižu laži i uvrede jer nikako i nikada neće moći da ga pobede"

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je cilj nastanka monstruozne kampanje kriminalizacije i dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece da “neko poveruje u te laži i presudi predsedniku”.

-Ne postoji nijedno drugo objašnjenje za ovako monstruoznu kampanju, totalnu kriminalizaciju i dehumanizaciju predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece, koju non stop sprovode razni monstrumi iz zemlje i regiona. Nižu laž do laži, uvredu do uvrede, a samo menjaju imena predsednikove dece. Njihov cilj je da neko poveruje u te laži i da presudi predsedniku, jer nikako i nikada neće moći da ga pobede! Ja sam siguran da građani Srbije ne žele da žive u zemlji u kojoj se najmonstruoznije vređaju deca političkih protivnika, šire brutalne laži i preti prekim sudovima. I znam da ćemo uvek imati snage da se tome suprotstavimo! Danilo im je kriv samo zato što nosi časno prezime Vučić. Mi smo ponosni na Danila i ponosni smo na svu našu decu jer nastavlju časno i pošteno da se bore za normalnu i pristojnu Srbiju! Pobediće pristojna Srbija - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: S.M.

#Miloš Vučevič

#Napad

#laži

#sin

#uvrede

POVEZANE VESTI

Politika

LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ OŠTRO OSUDIO PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU SRBIJE Jedini program blokadera i njihovih kvazi novinara staje u dve reči - ubiti Vu

Politika

VUČIĆA OČEKUJEMO KAO PREDSEDNIKA VLADE Lider SNS otvoreno: Pokazao je ko je pravi državnik, verujem da građani to sve vide i da će ceniti

Politika

LIDER NAPREDNJAKA MILOŠ VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO POSLANIKU OPOZICIJE O NAPADU NA NJEGOVOG I PREDSEDNIKOVOG SINA! Evo kako ga je poklopio

Politika

'SAMO ON ZNA KAKO MU JE' Oglasio se lider SNS Vučević nakon monstruoznog napada na Vučićevu decu: Samo bolesni umovi ovo rade

Politika

'DOBRA STVAR JE DA IMAMO DOGOVOR S TRAMPOM' Lider SNS Vučević o napadima blokadera: Neverovatna je njihova potreba da nam pokvare šansu s Vašingtonom

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ OSUDIO DIVLJAČKI NAPAD NA PREDSEDNIKA VUČIĆA U ČAČKU: Nikada ni jedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji!