MINISTARKA MESAROVIĆ ČESTITALA KINESKU NOVU GODINU Praznik koji simbolizuje snagu zajedništva, obnovu života i veru u bolje sutra SRBIJA JE VAŠA DRUGA KUĆA

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović se u ime Vlade Republike Srbije obratila povodom obeležavanja proslave Kineske nove godine, praznika koji simbolizuje obnovu, nadu i nove početke.

- Kineska Nova godina nije samo smena kalendara, već duboko ukorenjena poruka o snazi zajedništva, obnovi života i veri u bolje sutra. Upravo zato su svetleći lampioni, koji su večeras obasjali ovaj prostor, više od ukrasa. Njihova svetlost nas podseća da budućnost gradimo verom, odlučnošću i zajedničkim korakom ka napretku i prijateljstvu. Kada lampion poleti ka nebu, on nosi naše želje, ali i našu odgovornost. Nosi poruku da je svaka želja ostvariva, ali samo onda kada je prate rad, znanje, disciplina i iskrena saradnja. U tome leži i suština odnosa Republike Srbije i Narodne Republike Kine, a to je partnerstvo koje nije zasnovano na ekonomskim interesima, već na uzajamnom poštovanju, poverenju i zajedničkoj viziji razvoja - rekla je Mesarović.



Mesarović je istakla da je Srbija Kinezima druga kuća i da su ovde uvek dobrodošli, okruženi iskrenim prijateljima, poštovanjem i radošću.



-Pod vođstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, odnosi naših država dostigli su najviši nivo političkog poverenja i ekonomske saradnje. Zasnovani na dugoročnoj viziji razvoja i čvrstom partnerskom opredeljenju, oni se danas s pravom opisuju kao čelično prijateljstvo. A istinsko prijateljstvo među narodima podrazumeva uzajamno poštovanje kulture i običaja, radost u zajedničkom obeležavanju praznika i spremnost da budemo jedni uz druge u svim prilikama. Ovde zajedno gradimo mostove bliskosti i poverenja, slaveći praznike kao simbol našeg trajnog prijateljstva. Ples lava, koji tradicionalno prati ove svečanosti, simbolično donosi snagu, radost i prosperitet, a naše zajedništvo čini još svetlijim. Njegovi snažni pokreti i ritam bubnjeva podsećaju nas da su energija, hrabrost i mudrost, neophodni kako bismo odgovorili na izazove savremenog sveta. Lav u kineskoj tradiciji nije samo simbol snage, već i zaštitnik stabilnosti i harmonije, vrednosti koje zajednički duboko poštujemo - navela je Mesarović.



Mesarović je istakla da prema tradicionalnom kineskom kalendaru, godina koja je pred nama nosi simboliku Vatrenog Konja snažnog simbola energije, napretka i istrajnosti, vrednosti koje povezuju i naše narode.

-Konj u kineskoj kulturi predstavlja uspeh i snagu koja pokreće nove projekte i hrabro vodi ka ciljevima koji su nekada delovali kao teško dostižni. Upravo u tom duhu Srbija i Kina danas unapređuju svoju ekonomsku saradnju, dinamično, strateški i sa jasnom vizijom budućnosti. Naša saradnja u okviru inicijative „Pojas i put“ pokazala je da kada se vizije povežu, rezultati prevazilaze očekivanja. Zajednički projekti, investicije i kulturna razmena postali su most koji spaja naše narode ne samo ekonomski, već i duhovno i kulturno. Ova inicijativa u našoj zemlji doživljava se kao put prijateljstva, prosperiteta i zajedničke budućnosti. Uverena sam da će i godina koja je pred nama, pod vođstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, doneti nove uspehe u odnosima Republike Srbije i Narodne Republike Kine, na dobrobit svih naših građana i u duhu čeličnog prijateljstva, utemeljenog na međusobnom poverenju, uzajamnom poštovanju i konkretnoj saradnji koja donosi trajne rezultate. Povodom Kineske Nove godine, u ime Republike Srbije upućujem vam iskrene čestitke, uz želje za uspeh, blagostanje i dalji razvoj i napredak Narodne Republike Kine i njenog naroda. Srećna Kineska nova godina - rekla je Mesarović.

Autor: D.Bošković