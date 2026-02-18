UST osuđuje tzv. 'Marš na pravosuđe' i poziva VST i Vrhovnog javnog tužioca da reaguju povodom istupa Bojane Savović

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije osuđuje svako političko delovanje i izjave pojedinih nosilaca javnotužilačke i sudijske funkcije koji, prema Ustavu Republike Srbije i njenim zakonima, ne smeju da se bave politikom, a u cilju očuvanja profesionalnosti, nepristrasnosti i dostojnosti svojih funkcija.

- U tom smislu, ističemo da je neprihvatljiv poziv pojedinih strukovnih udruženja na skup pod nazivom "Marš na pravosuđe" jer to nije ništa drugo do ogoljeno političaranje koje ima za cilj zaštitu od odgovornosti javne tužiteljke - Bojane Savović, koja već godinama unazad krši Ustav, zakone i propise koji uređuju postupanje javnih tužilaca. Umesto da osude njeno javno priznanje o kršenju zakona i Etičkog kodeksa te da barem insistiraju na disciplinskoj odgovornosti, ova strukovna udruženja na čelu sa CEPRIS-om, čiji je Savović član, izvrću činjenice i dovode javnost u zabludu da je ona pod tobož' nekim progonom - navodi UST u saopštenju i dodaje:

Ovaj narativ je potpuno apsurdan i netačan budući da je Bojana Savović ta koja u svojim javnim nastupima i u medijima godinama unazad targetira pojedine svoje kolege, istovremeno se baveći političkim aktivizmom.

UST zbog toga apeluje na Visoki savet tužilaštva i Vrhovnog javnog tužioca da hitno reaguju povodom poslednjeg istupa Bojane Savović zabeleženog na audio zapisu koji je emitovan u medijima, a u kojem je ona javno priznala kako i na koji način, suprotno zakonu, savetuje advokate odbrane kako da oslobode svoje klijente odgovornosti kada su u pitanju krivična dela izvršena na javnim skupovima i tzv. blokadama.

- U istom je takođe priznala kako instruiše sudije za prekršaje da oslobađaju okrivljene i kako sa pojedinim kolegama odaje poverljive informacije iz tužilačkih predmeta i dostavlja ih novinarima. Pozivamo Visoki savet tužilaštva da hitno javno osudi ovakvo ponašanje Bojane Savović, te da u zakonitom, disciplinskom postupku odluči o njenoj disciplinskoj odgovornosti. Ističemo da apsolutna većina javnih tužilaca i sudija u Srbiji ne podržava istupe Bojane Savović koja je svojim ponašanjem i političkim aktivizmom narušila ugled svih svojih kolega javnih tužilaca i pravosuđa u celini - ističe UST.

UST apeluje na Vrhovnog javnog tužioca Zagorku Dolovac da u okviru svojih zakonskih ovlašćenja naloži nadležnom javnom tužilaštvu da ispita sve okolnosti pod kojima je došlo do javnog priznanja Bojane Savović da krši zakon zloupotrebom javnotužilačke funkcije, a u cilju utvrđivanja da li se u njenim radnjama stiču elementi nekog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

- Nereagovanje Vrhovnog javnog tužioca na ovaj skandal smatraćemo kao njen novi pokušaj zaštite odgovornih od zakonitog procesuiranja, imajući u vidu njenu raniju povezanost sa Bojanom Savović, koja joj je bila sekretar u Republičkom javnom tužilaštvu, a što je i najviša funkcija u okviru uprave javnog tužilaštva - zaključuje UST.

