S MAKRONOM SAM RAZGOVARAO 45 MINUTA Vučić iz Indije: Prvi put sam s Plenkovićem pričao o vojnom savezu, rekao mi je da nije usmeren protiv Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se se iz Indije.

Predsednik Vučić je govorio o svim aktuelnim temama.

"Na večeri je Srbija imala čast, sedeo sam pored predsednika Makrona, razgovarali smo 45 minuta".

"Dugo sam razgovarao sa Plenkovićem, prvi put smo razgovarali o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine. Premijer Plenković je rekao da to nije upereno protiv Srbije".

O poljoprivrednicima:

"Naravno da uvek vodimo brigu o poljoprivrednicima. Ima dobronamernih koji se bave poljoprivredom, a na politikom, a ima onih koji se bave politikom. Inače, to je bila ideja Kokanovića da se dođe sa zahtevom da se potpuno obustavi uvoz, jer znaju da je to nemoguće".

"Inflacija u januaru nam je 2,4 odsto, što znači da je pod kontrolom, odnosno na nivou onoga što Evropa traži. Da li će nam stopa rasta biti kolika očekujemo, zavisi od našeg rada. Moraćemo da se trudimo i borimo".

"Meni ostaje poseta Kazahstanu za koji dan, a kada se vratim, predstoji nam plan 'Srbija 2030' i 'Srbija 2035', jer tako se ozbiljno vodi država. Planovi i programi su neophodni".

O nasilju blokadera:

"Ne mogu da odvajam pažnju za stvari za koje mislim da su nevažne. Izgubili su snagu i kredibilitet. Svaki srpski praznik su pokušali da uruše. Napadali su Maticu srpsku prošle godine, napadali su i ove godine".

"Nisam doneo odluku da li ću da pomilujem čoveka koji je lupio šamar blokaderu. Zar nisu nasilnici oni koji su došli da ometaju skup? On je došao na zakonit ili legitiman skup. Zašto se svi pravimo blesavi? Oni su došli da napadaju ljude. Spremili su jaja, šikanirali ljude, vrištali, uralili... Imam pitanje za tužilaštvo i sudove? Ko je dobio kaznu za ono šutiranje na Trgu Nikole Pašića 15. marta prošle godine? Nije niko. Kad si blokader, imaš pravo da radiš šta god ti padne napamet. A kad maltretiraš nekog, zviždiš mu u uvo i dobiješ šamar, taj treba da dobije 10 godina. Ja ne opravdavam što je neko nekome lupio šamar, samo se pitam da li je to pravda i ima li to nekog smisla. Šta god da urade, nema dela. Čuo sam večeras, neko je psovao Gorana Markovića - strašno delo. Pa čekajte ljudi, psovali ste mi majku, nema pogrdnog imena koje niste za mene koristili. Psujete preko televizije, a zamislite neko došao negde i opsovao i sad treba da mu pobijemo celu porodicu. Ako je to pravda, ne znam šta bih na to rekao".

"Sutra nam je važan dan. Hoću da predstavimo zemlju na najbolji način. Videli ste CNN u udarnom terminu, u 21.30 pušta 15,16 minuta intervjua samnom. Znate kakva je to promocija. Ponosan sam na to".

O rečima Srđana Milivojevića da je Vučić objavio rat u Novom Sadu:

"Razmišljam da dam dodatno pomilovanje nekim blokaderima jer shvataju koliko su krivičnih dela činili. Niko s ove strane nikada nije pokušao da ubije blokadera, a oni koje su huškali Milivojević i Šolak, pokušali su da ubiju ljude, neki su jedva preživeli... Šta je sa 120 uništenih traktora? Kažu da Ekspo nije dobar, a oborićemo rekord sa 140 učesnika. Je l' loša pruga od aerodroma do centra grada, o čemu oni nikad nisu razmišljali?"

"Do sredine aprila očekujem još jedan strateški razgovor s Makronom. Očekujem i posete italijanskog i nemačkog ministra spoljnih poslova".

Autor: D.Bošković