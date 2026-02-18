SELAKOVIĆ ODGOVORIO NA MARINIKINU PRIJAVU PROTIV LIDERA NAPREDNJAKA 'Pokušaj medijskog linča bez ijednog dokaza, puna podrška Vučeviću'

Na novi sramotan potez Marinike Tepić protiv lidera SNS i savetnika predsednika za regionalna pitanja Miloša Vučevića oglasio se i ministar Nikola Selaković.

-Optužbe Marinike Tepić, trbuhozborca jalovih organizatora obojenih revolucija, na račun Miloša Vučevića, još jednom pokazuju da je njen jedini politički program – fabrikovanje laži, izmišljanje afera i pokušaj medijskog linča bez ijednog dokaza. Ista ta Marinika Tepić godinama unazad plasira „ekskluzivne“ priče koje se, jedna po jedna, raspadaju kao mehur od sapunice. Javnost Srbije dobro pamti čitav niz njenih lažnih afera, poput koka iz Morovića, zvučnog topa, predsednika Vučića kao narkodilera, Jovanjice, od kojih nijedna nije potkrepljena činjenicama, već isključivo željom za jeftinim političkim poenima i željom da se nosioci vlasti u Srbiji kriminalizuju. Danas, kao i bezbroj puta ranije, zloupotrebljava institucije i poziva tužilaštvo da reaguje, iako je upravo ona godinama jedan od glavnih proizvođača dezinformacija u javnom prostoru - naveo je Selaković.

Selaković ističe da sudeći po dosadašnjoj praksi selektivnih poteza i aktivnom učešću pojedinih delova tužilaštva u medijskim spektaklima, ne bi bilo iznenađenje da se i ova prijava tretira kao što su tretirane i neke, poput „anonimne“ prijave za slučaj Generalštab.

-Istovremeno, kada su nadležnim organima ukazani konkretni javni podaci i jasni dokazi o korupciji, povezanim licima i finansijskim zloupotrebama u krugovima bliskim Mariniki Tepić i njenim finansijerima, ona se pravi nevešta, ćuti i glumi „Tošu“, dok tužilaštvo na to – takođe ćuti - rekao je Selaković.

Selaković navodi da građani znaju da Srbija više nije zemlja u kojoj se politika vodi putem laži i kleveta, već je zemlja u kojoj će svako odgovarati za ono što je uradio – ali i u kojoj će oni koji lažu i obmanjuju javnost morati da snose političku i moralnu odgovornost.

-Kada ne može politikom, jer u njenu politiku građani ne veruju, kada ne može argumentima, jer ih nema, "Baronesa" Tepić deluje lažima uz svesrdnu podršku tajkunskih medija, blokadžija iz delova sistema i instrukcije spoljnog faktora, ne bi li časne i čestite ljude iz srpske politike uklonili. Miloš Vučević im smeta kao i predsednik Vučić, zato što su uspeli sve ono što Marinika Tepić i njeni nalogodavci i trabanti u tri života neće moći da postignu. Baš kao što je Aleksandar Vučić najuspešniji predsednik Srbije, tako je Miloš Vučević bio najuspešniji gradonačelnik Novog Sada. Ti uspesi su zasnovani na konkretnim vidljivim rezultatima, a Marinikino delovanje na jasnim i dokazanim lažima, kako onima do sada, tako i ovom poslednjom u nizu. Milošu Vučeviću pružam punu podršku, ne samo zato što sam član stranke koju vodi, već zato što je čovek kojeg znam, poštujem i time se ponosim - poručio je Selaković.

Autor: D.Bošković