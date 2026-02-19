AKTUELNO

Vučić iz Indije: Samit o AI jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Tanjug Video ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da mu je velika čast što je danas u Nju Delhiju, u ime naše zemlje i uz brojne svetske lidere, prisustvovao otvaranju Samita o veštačkoj inteligenciji, kako je rekao, "jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih tehnologijama koje oblikuju budućnost sveta".

"Sa premijerom Indije Narendrom Modijem, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, i predsednikom Brazila Luisom Injasijem Lulom da Silvom na otvaranju India AI Impact Summit 2026. u Nju Delhiju, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih tehnologijama koje oblikuju budućnost sveta", napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Vučić je dodao da mu je velika čast što u ime Srbije učestvuje na Samitu u zemlji, koja je, kako je rekao "danas jedan od ključnih pokretača tehnoloških promena i globalnog razvoja"

"Ovde su prisutne zemlje i kompanije koje aktivno oblikuju tehnološku budućnost. Za nas su dragocena partnerstva sa svima koji razumeju značaj digitalne transformacije, tehnološkog suvereniteta i inovacija koje kreiraju novu eru", dodao je Vučić u objavi.

'NE DAO BOG DA SE DOČEPATE VLASTI NA 10 DANA, UNIŠTILI BISTE ZEMLJU' Vučić: Ne znaju ništa o interesima države, misle da treba da budemo birokratska s

