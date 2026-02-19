Vučić za CNN Indija: Verujem da snaga Globalnog juga koji predvodi Indija raste

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za CNN Indija da veruje da snaga Globalnog juga koji predvode Indija i premijer Narendra Modi sve više raste, i istakao da je indijska strateška autonomija pristup spoljnoj politici koji zavređuje poštovanje velikih sila.

Govoreći o premijeru Indije Narendri Modiju, Vučić je u sredu istakao da se sa indijskim liderom prvi put sreo 2017. godine, tokom posete Ahmedabadu u indijskoj državi Gudžarat.

"Bila je to vrlo posebna konferencija, posetili smo Gandijevu kuću u i sve ostalo. Čak i tada, video sam koliko je on posvećen svojoj zemlji. To nekada možete da vidite u očima nekog lidera. I on se stara o svemu. Vrlo je posvećen detaljima. On je 'opsednut kontrolom', na najpozitivniji moguć način, jer mu je stalo. Stalo mu je do naroda, stalo mu je do države", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da li vidi korist u vođenju strateški autonomne spoljne politike kao što čine Indija i Srbija, Vučić je rekao da ovakav pristup obezbeđuje poštovanje velikih sila.

"Govoreći o strateškoj autonomiji, i tome što vas mnoge velike sile zbog toga neće voleti - dobićete nešto što drugi nemaju. To je poštovanje koje ćete dobiti od svih njih. Vidite, Amerika je govorila protiv ovakve politike Indije. Ali, nakon mesec dana, Tramp je pokušavao da postigne dogovor sa Narendrom Modijev podjednako kao što je to htela i Indija, čak verovatno i više. Isto je sa Rusima. Isto je, na kraju, i sa Evropljanima", rekao je Vučić.

On je dodao da su Indija i Srbija imale isti stav povodom rata u Ukrajini, i da je to, na kraju, bio korektan pristup.

Na konstataciju novinara da je Srbija, kao i Indija, zbog strateški nezavisne spoljne politike trpela ekonomske pritiske i pokušaje političke izolacije, Vučić je odgovorio da danas svi razgovaraju sa Srbijom, što nije bio slučaj pre dve-tri godine.

"Vidite, na kraju, Narendra Modi je otvorio sva vrata, sve kapije za sebe i Indiju. Ja uopšte nisam izolovan. Razgovaram sa svima u svetu. I svi žele da razgovaraju sa Srbijom. Ovo nije bio slučaj pre dve ili tri godine. Pomagali su čak obojenu revoluciji u mojoj zemlji ali nisu uspeli. Da li će biti različitih poušaja da se država u Indiji učini slabijom - dozvolite mi da tako kažem? Nesumnjivo", rekao je Vučić.

On je konstatovao da je Indija vrlo oprezna u saradnji sa Kinom, ali i da održava miran i stabilan odnos sa tom zemljom, što je ocenio kao sjajnu politiku.

Na pitanje da li misli da države koje ne žele da biraju stranu danas trpe organizovan pritisak, Vučić je odgovorio da će to uvek biti slučaj.

"To će uvek biti slučaj. Ali verujem da snaga Globalnog juga, koji uglavnom predvode Narendra Modi i Indija, sve više raste. Mi se ne plašimo da otvoreno iznosimo naše političke stavove, da se borimo za svoju političku poziciju, da delujemo u skladu sa međunarodnim javnim pravom, u skladu sa Poveljom i rezolucijama Ujedinjenih Nacija, što nije slučaj sa mnogim drugima", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs