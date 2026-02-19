AKTUELNO

Politika

Vučić: Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Samita o veštačkoj inteligenciji.

- Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije. Uložili smo značajna sredstva u digitalnu infrastrukturu, data centre i superkompjutere i danas razvijamo sopstvene, suverene modele veštačke inteligencije, u službi građana i privrede - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Digitalna transformacija i veštačka inteligencija nisu samo tehnologija, to je budućnost Srbije.
pročitajte još

Vučić za CNN Indija: Verujem da snaga Globalnog juga koji predvodi Indija raste

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Indija

#Razvoj

#Srbija

#industrijska revolucija

POVEZANE VESTI

Politika

'VELIKI JE ZNAČAJ DA BUDEMO DEO NOVE ERE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE' Vučić se oglasio po dolasku u Nju Delhi: Zahvalan domaćinima na srdačnom dočeku i pon

Politika

Vučić iz Indije: Samit o AI jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta (VIDEO)

Politika

'SRBIJA U DOM ZDRAVLJA ULOŽILA 1,8 MILIONA EVRA' VUČIĆ U REPUBLICI SRPSKOJ - Dodik i ja smo se ovako dogovorili: Šta god i kako bilo Srbija i Srpska n

Politika

Predsednik Vučić putuje u Indiju: Učestvovaće na Samitu o veštačkoj inteligenciji, sastaće se sa Modijem

Politika

Vučić putuje Indiju: Predsednik Srbije učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji

Politika

'BIĆE ODRŽANI IZBORI KOJI ĆE OPREDELITI SUDBINU SRBIJE' Vučić u Rumi: Danas ste mogli da čujete 'streljaćemo Vučića', ali šta onda? Je li to vaš progr