Vučić: Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Samita o veštačkoj inteligenciji.
- Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije. Uložili smo značajna sredstva u digitalnu infrastrukturu, data centre i superkompjutere i danas razvijamo sopstvene, suverene modele veštačke inteligencije, u službi građana i privrede - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:
Digitalna transformacija i veštačka inteligencija nisu samo tehnologija, to je budućnost Srbije.
