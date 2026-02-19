Vučić: Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Samita o veštačkoj inteligenciji.

- Srbija je odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije. Uložili smo značajna sredstva u digitalnu infrastrukturu, data centre i superkompjutere i danas razvijamo sopstvene, suverene modele veštačke inteligencije, u službi građana i privrede - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Digitalna transformacija i veštačka inteligencija nisu samo tehnologija, to je budućnost Srbije.

Autor: Pink.rs