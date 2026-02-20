ISTORIJSKI SASTANAK U UZBEKISTANU: Ministarka Mesarović sa potpredsednikom Kodajevim dogovorila nove investicije i jačanje trgovinske razmene (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, koja se nalazi u radnoj poseti Uzbekistanu, održala je jedan od najznačajnijih sastanaka sa Jamšidom Kodajevim. Glavna tema: Srbija kao "kapija" ka svetskim tržištima i dolazak uzbekistanskih kompanija.

Srbija i Uzbekistan ulaze u novu eru ekonomske saradnje. Ministarka privrede Adrijana Mesarović definisala je sa potpredsednikom Vlade Uzbekistana preciznu agendu koja će rezultirati većim brojem investicija i snažnijom razmenom proizvoda.

Srbija kao ključna tačka spajanja

Ministarka je istakla da su sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija poseduje naš najveći adut u privlačenju partnera iz ovog dela sveta.

"Srbija ima velike konkurentske prednosti i pristup preferencijalnim tržištima, što našu zemlju pozicionira kao kapiju ka mnogim zemljama. Upravo zato smo razgovarali o novim investicijama uzbekistanskih kompanija u Srbiji", naglasila je Mesarović.

Šta donosi novi režim trgovine?

Jedan od ključnih dogovora odnosi se na utvrđivanje preferencijalnog režima trgovine. To praktično znači:

- Veća konkurentnost srpskih proizvoda na tržištu Uzbekistana.

- Lakši plasman uzbekistanske robe u Srbiju.

- Jačanje saradnje u više različitih industrijskih grana.

Velika privredna delegacija stiže u Srbiju

Konkretizacija dogovora očekuje se veoma brzo. Ministarka je najavila da će potpredsednik Kodajev uskoro posetiti Srbiju predvodeći veliku delegaciju privrednika. Cilj je da se već tokom 2026. godine zabeleži značajan skok u spoljnotrgovinskoj razmeni.

Vizija koja otvara nova tržišta

Mesarović je podvukla da je ovakav diplomatski i privredni uspeh rezultat stabilne politike koju vodi državni vrh.

Zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Srbije i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da osvajamo nova tržišta i borimo se za naše privrednike - zaključila je ministarka privrede.

Autor: Dalibor Stankov