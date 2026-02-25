ZORAN ĐORĐEVIĆ O STANJU IVICE DAČIĆA: On je veliki borac, verujem da će se oporaviti!

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić hospitalizovan je zbog zdravstvenih problema, a član Predsedništva Srpske napredne stranke Zoran Đorđević poručio je da veruje u njegov brz oporavak i pozvao na solidarnost

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić (60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Član Predsedništva SNS i bivši ministar Zoran Đorđević oglasio se i poželeo mu brz oporavak.

- Čekam da čujem neku informaciju. Mislim da u ovakvim trenucima prvenstveno moramo da pokažemo svi jednu ljudskost i solidarnost prema njemu, prema njegovoj porodici. Želim da se on što brže oporavi, on je veliki borac i ja verujem da će se on oporaviti. Bitno je da njegova porodica, njegovi saradnici sad u ovom trenutku imaju stavu i mir i da znaju da smo mi svi uz njih i da kažu šta god treba da svi ćemo biti tu - rekao je Đorđević.

Kako je Kurir piše, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, a očekuje se da ga posete najbliži saradnici, među kojima i predsednik.

Autor: D.Bošković