Macut demantovao da je bez najave i koordinacije posetio Vukovar i Dalj

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut demantovao je večeras napise pojedinih medija da je posetio Dalj i Vukovar bez saglasnosti hrvatskih vlasti i poručio da se svaka njegova poseta inostranstvu realizuje uz najavu i koordinaciju sa nadležnim institucijama zemlje domaćina.



"Da li zaista iko razuman može da pomisli da bi zvanična poseta Republici Hrvatskoj mogla da se realizuje bez saglasnosti hrvatskih vlasti? Takva tvrdnja je ne samo netačna nego i neodgovorna. Poseta Vukovaru i Dalju bila je unapred dogovorena i sprovedena u skladu sa protokolima i diplomatskim praksom, uz puno uvažavanje institucija Republike Hrvatske i lokalnih vlasti", napisao je Macut na svom nalogu na mreži Instagram.

Kako je istakao, cilj njegove posete bio je da pošalje poruku mira, poštovanja i saradnje, kao i da iskaže podršku srpskoj zajednici u Hrvatskoj.

"Žao mi je što se takve poruke pokušavaju dovesti u pitanje senzacionalističkim interpretacijama", naveo je Macut.

Pojedini mediji u Srbiji preneli su izjavu gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka za hrvatski portal Dnevno.hr, koji je naveo da ga o Macutovoj poseti niko nije obavestio, dok je hrvatski ministar branitelja Tomo Medved rekao da je znao da Macut dolazi, ali da o tome nije obavestio lokalne funkcionere.

Autor: D.Bošković