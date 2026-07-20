Macut posetio manastir Lelić: Srbija nastavlja da gaji tradiciju

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas manastir Lelić u okviru svoje posete Valjevu i izjavio da Srbija nastavlja da gaji tradiciju i gleda u budućnost kroz ono što joj je donela prošlost.

"Srbija ne živi samo u prošlosti, živi u sadašnjosti i sa velikim očekivanjima, nadom i željama gleda u budućnost", rekao je Macut novinarima nakon obilaska.

Macuta je dočekalo sveštenstvo manastira, nakon čega se premijer Srbije poklonio moštima Svetog Vladike Nikolaja.

Macut je tokom posete obišao i Dom Svetog Vladike Nikolaja, a domaćin je bio iguman manastira otac Grigorije.

Manastir Lelić nalazi se u selu Lelić, oko 11 kilometara jugozapadno od Valjeva, i jedna je od najznačajnijih svetinja Srpske pravoslavne crkve.

Poseban je po tome što predstavlja zadužbinu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, jednog od najpoznatijih srpskih teologa i svetitelja 20. veka.

Macut je posetu započeo danas u Brankovini obilaskom kulturno istorijskog kompleksa u tom mestu, gde je položio vence na spomenik Proti Mateji Nenadoviću i grob Desanke Maksimović.

Autor: D.S.