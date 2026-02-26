PREZIRU SVE SRPSKO I SRBIJU, KAO NAJGORI VAMPIRI SU USTALI: Vučević jasan: Vojvodina se neće otcepiti! Lider SNS osvrnuo se i na lokalne izbore

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na Televiziji B92 da blokaderi preziru sve što je srpsko, ali da se Vojvodina neće otcepiti, a osvrnuo se i na lokalne izbore koji predstoje.

- Napadi na patrijarha i mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija i najava da će sprećiti dva veka Matice srpske, napasti SNP, je suština njihove politike. Oni preziru sve što je vezano za srpsko i Srbiju. Zato oni pričaju da pričaju da predsednik Srbije ne sme da dođe u Novi Sad. Zato oni istiskuju institucije Srbije sa severa države. Kao najgori vampiri su vaskrsli, ustali. To nije isto pitanje kao Čačak i Kruševac, ovde neko pokušava da otcepi deo teritorije, boreći se za pravdu, a rušeći državu. Isti ti koji su napali Joanikija su bili na protestima protiv izgradnje hrama SPC na mestu stradanja ljudi u Novom Sadu u Drugom svetskom ratu. Oni ne dozvoljavaju crkvu, kažu to je njihova livadica, a tobože su svi antifašisti. Isti ti ljudi su vam napadali srpsku policiju da uvedu Dinka Gruhonjića na Filozofski fakultet. Njima ne odgovara da postoji Matica srpska. Velika je politička borba bila unutar Matice 2011. godine, kada je LSV pomognuta DS pokušala da preuzme Maticu jer bi tako mogli da idu u zaokruživanje vojvođanskog pitanja. Zato im smeta i Svetozar Miletić, on je simbol borbe srpskog naroda u Vojvodini za prisajedinjenje matici Srbiji - rekao je Vučević.

Vojvodina se, kako je rekao Vučević, neće otcepiti.

- To je njihova ideja koju njihovi politički sledbenici ne izgovaraju direktno. Imamo ljude koji će zabraniti prodaju sendviča onom ko je prodao sendvič onom kojeg oni ne vole. Uvek isti ljudi, dobošari nesreće i zla. A mi smo dočekali da neko ne dozvoljava dva veka Matice srpske jer mu smeta program obeležavanja. A još je skandaloznije njihovo izvinjenje mitropolitu Joanikiju. Kroz to izvinjenje su napravili duplu grešku, potpuni poraz su doživeli sa kratkim videom da mitropolita Joanikija vređaju oni koje je on pokušao da razume, a dočekuju ga ljudi na pet metara od tih drugih i celivaju mu ruku i traže blagoslov. To je pobeda živog Boga. Prvo su pokazali pravo lice, a onda ljudi koji su pristojni i vole svoju državu pokazuju poštovanje prema čoveku koji je možda stroži prema njima - naveo je Vučević.

Izbori su, kako je rekao Vučević, raspisani za 29. mart, u 10 opština, i biće veoma teški.

- Mi smo listu nazvali „Aleksandar Vučić- Bajina Bašta naša porodica“, „Aleksandar Vučić- Kula naša porodica“. Biće to jedan dobar uzorak javnog mnenja, preko 200.000 glasača. Biće interesantno da vidimo rezultate - rekao je Vučević.

Od nasušne potrebe je ulagati u celu Srbiju rekao je Vučević.

- Svi žele da imaju dobre škole,bolnice, puteve. Ne možete porediti Srbiju sa drugim državama koje nikada nisu bile okupirane, nisu patile, to je pod uticajem. Ne možete porediti Sloveniju koja nikada nije bila pod Otomanskom imperijom, to je istoriografija. Nisu imali bratoubilačke sukobe, sankcije. Ovde imate zaostatak koji je istorijski vrlo lako dokaziv. I opet je Srbija u prethodnih 15 godina probudila sebe. Ali kao da po pravilu kada krenemo pravim putem, pojave se dušebrižnici koji nam kažu kako da idemo. Nije pitanje samo infrastrukture, dovođenje fabrika, a sve je jako važno. Pitanje je demografije, sve manje nam se dece rađa iako imamo jako dobre mere države. Pitanje je opšteg ambijenta u svetu i državi, egocentrizma. Bez ljudi ne možemo sve ove stvari rešavati. Tu je i ta urbanizacija. Mora država pojačanu pažnju da posvećuje manje razvijenim sredinama i da tamo doda i dinar više da bi zadržali ljude. Dobro je što predsednik Srbije obilazi ove medijski manje atraktivne i razgovara sa građanima. Ja sam bio tamo s njim, on je odgovarao na pitanja, kritike. S jedne strane je to zahtevno, a s druge strane lekovito - rekao je Vučević.

Vučević je pomenuo i kada je nastala saradnja Srbije i Kazahstana, te da Srbija mora biti aktivnija na tržištima u Aziji i Africi.

- Predsednik Tokajev je nedavno bio u poseti Srbiji i sećam se naše prve posete, ja sam tada bio gradonačelnik Novog Sada. Tada je otpočela priča o saradnji Srbije i Kazahstana. To je država koja ima ogromni potencijal prirodnih resursa. Ceo taj deo bivšeg Sovjetskog saveza je tržišno interesantan za naše kompanije. Mi smo na tim tržištima konkurentni. Mi moramo biti aktivniji u Aziji i Africi. To su tržišta gde nas vide kao prijateljsku državu, to su slobodarske države. Tu treba da su ministri i privrednici aktivniji. Veliki državnici i vizionari mogu da noću slete iz Indije, a mi ga ujutru vodimo u Knjaževac. To treba izdržati - naveo je Vučević.

Autor: A.A.