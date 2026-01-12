AKTUELNO

'MOLIM ZA MALO STRPLJENJA I POVERENJA U SVOJU DRŽAVU' Lider SNS Vučević o vanrednoj situaciji: Ponosan sam na montere, ministarku Mesarović, gradonačelnicu Loznice! I predsednik je bio uključen sve vreme

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na b92 televiziji povodom situacije sa snabdevanjem električnom energijom da je najvažnije da svako domaćinstvo ima uredno snabdevanje.

- Nije po prvi put da se regioni Zapadne i Istočne Srbije susreću s ovim, ta situacija se ponavlja kada su teže vremenske prilike. Molim sve za malo strpljenja i poverenja u svoju državu. Valjalo bi nam da budemo solidarniji kao društvo, da ne tužimo državu, a da onda očekujemo da uradi neko komulano opremanje. Kao što bi i preduzeća državna trebalo da budu aktivnija tokom letnjih meseci. Zimska sezona donosi mnogo izazova. Malo treba pogledati to sa svih strana - rekao je Vučević i zahvalio svim monterima, majstorima, iz državnih i privatnih kompanija, kao i ministarki Adrijani Mesarović, koja je svaki dan bila tamo.

-Znam i da je predsednik bio uključen sve vreme, preko ministarke i gradonačelnika. Posebno sam ponosan na gradonačelnicu Loznice, koja je izašla pred građane, predsednike opštine Mali Zvornik, Kruplja, Ivanjice. Verujem da ćemo brlo brzo imati rešenu situaciju. Razumem i bes i nervozu kod ljudi, nisu imali struju za božićne praznike, ali s druge strane ne može rizikovati živote montera i majstora. Važno je da građani čuju koliko je godišnje utužena po tim pitanjima. Ljudi očekuju da to stigne, a onda tuže kada gradovi ili država to urade. Postoji puno kontradiktornosti i licemerja kod dela ljudi. Neću da budem deo mulja gde neko čeka nesreću da politički zloupotrebi. Videli ste u Loznici ponovo Kokanovića. On se razume u litijum, mleko, blokadu puteva. Sad se razume i u elektro mrežu. Svaki protest isti ljudi - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić

