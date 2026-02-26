Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Astani u Kazahstanu, gde je dočekan uz najviše počasti, a izuzetna čast predsedniku Srbije ukazana je time što su ga po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekali suhoji kazahstanske vojske koji su ga pratili do samog sletanja na aerodrom u glavnom gradu.

Po sletanju, predsednik se obratio javnosti i govorio je o aktuelnim svetskim dešavanjima ali i njegovom dočeku u Azerbejdžanu.

- Napolju je minus 30, ali sam imao divnu večeru, sami smo bili predsednik Tokajev i ja. Prvi put je neko ušao u rezidenciju. Sutra ćemo da potpišemo 10 sporazuma i to je temelj koće koju ćemo da gradimo - rekao je Vučić i dodao:

- Kazahstan je fantastično uspešan u svemu i u obrazovanju, kako su doveli strane univerzitete, kako organizuju povratak ljudi u svoju zemlju, kako uče decu. Posvećeni su razvoju veštačke inteligencije, robotike. Mi u tome žurimo i jurimo. To im je izuzetna osnova. Mnogo toga još možemo da radimo. Centralna Azija je u prošlosti bila centar sveta, a sad kao da se vraća. Ovde vidite oko tigra, želju ljudi da budu prihvaćeni, priznati i veoma uspešni u svetu. I uspevaju. Na -30 mi izađemo minut kao šlogirani, a oni vredno rade. Sutra očekujemo sastanke, tet-a-tet, imaću čast da primim "zlatnog orla", najveći orden njihove države. Imaćemo i zajedničko obraćanje, svečani ručak, obilazak njihovog centra za veštačku inteligenciju.

- Postoje ljudi koji žele da nas drže u prošlosti, ne žele ništa da nas nauče, da ne dozvole da napredujemo. Ne možemo da idemo u korak sa svetom ako se ne menjamo i verujem da ćemo tu lekciju da naučimo. Razgovarali smo i tek ćemo da razgovaramo o različitim oblastima.

- Nije lako razgovarati sa tako obrazovanim novinarima, oni sve znaju o Srbiji, poput naših najobrazovanijih novinara. ja sam insistirao na izgradnji logističkih centara, puteva, da podižemo aerodrome, u Nišu i Čačku, da gradimo kargo saobaćaj, sutra kreće teretni saobraćaj Beograd-Budimpešta. Petog marta je razgovor oko svih tehničkih pitanja. Nema tog aviona kojim brže možete da stignete, ali dok stignete do aerodroma... Kada je reč o ličnim odnosima, možda je neskromno, ali ja znam i zemlje koje imaju 10 puta više stanovnika ali nisu ovako dočekani. To govori o poštovanju mog rada, poštuju ljude koji čuvaju mir i nezavisnost svoje zemlje, oni znaju koliko je to teško. I zato Srbija ima poštovanje celog sveta. Naši odnosi su izuzetni, ja poštujem Tokajeva, on je jedan od najmudrijih ljudi, kakvi on multivektorsku politiku vodi, to je neverovatno. Izuzetni odnosi sa SAD, vodeći računa da ne povredi Rusiju. Kina je broj 1, sad je EU pretekla Rusiju i na sve to on gradi odnose sa najmoćnijom silom sveta Amerikom i sve to uspeva u teškom okruženju da drži pod kontrolom. Iran je ovde, u predvorju, a on će bez obzira na to sačuvati stabilnost - rekao je Vučić i dodao:

- Očekujem da uskoro počne jedan veliki sukob, a očekujem da se ne završi sukob u Ukrajini. Voleo bih da pogrešim, ali plašim se da ću biti u pravu. Polako svi ulaze u ćorsokak, a kad ste u ćorsokaku onda se samo ide ka težim rešenjima.

Predsednik je govorio i o unutražnjim pitanjima u našoj zemlji.

Izjavama Vukadinovića i izborima

- Nije on nikada istraživao ništa, nije on glup čovek i on vidi kako se sve okrenulo. I ne može to da vam kaže. Sagledajte šta je bilo u martu, bilo je 28, 29, i sad odjednom malo je drugačije. Moji podaci, a ja sam ozbiljan suviše i suviše dugo u politici da bih se bavio izmišljanjem, kažu nešto drugačije. Ja mislim da ljude zanima program, rad, plan. Ne da se hvalite da ste jači i bolji od nekoga. Mi sad imamo teške izbore za nas u nekoliko opština. Za nas ne postoji teža opština od Kule, iz mnogo razloga. Ne postoji teže od Bora. Ali ja im želim uspeh i ako pobede ja ću im odmah to veče čestitati. Narod hoće rad, razvoj, budućnost. Neće da im vreme oduzimaju oni koji nemaju ništa da im ponude - rekao je Vučić.

O direktoru "Vremena" i napadu na Novu S, N1...

- A gde ih napadam, šta sam rekao za njih? Ne interesuju me. Imate dve grupe vlasnika, dva kampa. Ovi prvi kažu za Šolaka da je lopov. Šolak kažu da su oni tirani. Ja verujem i jednima i drugima. Sve što oni kažu sve je tačno kad govore jedni o drugima. A kad govore o trećima, onda zajedno lažu. Kad nemate šta da ponudite ljudima, to je laž i neistina ali ljudi to umeju da prepoznaju.

O Dačiću

- Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Kada su premeštali, pomerali, saturacija je pala, ali svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje se nadamo i da verujemo da će biti dobro - rekao je Vučić.

Dodao je da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari.

Podsetimo, Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Kazahstanu tokom koji će razgovarati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće potpisano i više bilateralnih dokumenata.

