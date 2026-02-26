'OSTAJE DA SE NADAMO' Vučić otkrio nove detalje Dačićevom zdravstvenom stanju: Ima pridružene bolesti, to komplikuje stvari

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je juče primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća, nešto bolje, ali da je nezahvalno davati prognoze.

"Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Kada su premeštali, pomerali, saturacija je pala, ali svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje se nadamo i da verujemo da će biti dobro", rekao je Vučić.

Dodao je da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari.

"Nije lako, ali verujem i u njega i u lekara", ddoao je Vučić.

Autor: A.A.