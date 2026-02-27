Vučić u Astani obišao prostor gde je održan EXPO 2017: Transformisan je u moderni centar poslovanja, nauke i turizma (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas u Astani Međunarodni finansijski centar i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju, koji se nalaze na prostoru gde je održan EXPO 2017, a koji je sada transformisan u moderni centar poslovanja, nauke i turizma.

U obilasku sa Vučićem su i premijer Kazahstana Olžas Bektenov, kao i delegacija Srbije u kojoj su ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Miloradović.

Glavna sfera, "Nur Alem", pretvorena je u muzej budućnosti, dok se kompleks koristi za Međunarodni finansijski centar Astana (AIFC), IT parkove (Astana Hub), istraživačke institute i kancelarijski prostor.

Predsednika Vučića je dočekao upravnik Međunarodnog finasijskog centra Renat Bekturov, a potom je zajedno sa delegacijom Srbije i premijerom Kazahstana Olžasom Bektenovim obišao prostor gde se sada nalazi Međunarodni finansijski centar Astana (AIFC), koji je finansijsko središte koje privlači strane investicije i posluje po principima engleskog prava.

To je jedan od najvećih internacionalnih centara za investicije kroz koji prolaze svi investitori koji ulažu u Kazahstan.

Ovaj centar ima i svoj sud koji rešava finansijske sporove između investitora i države.

Ovaj prostor je primer uspešne transformacije nakon izložbe, gde je izložbeni kompleks pretvoren u funkcionalan, ekonomski aktivan deo grada.

Predsednik Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, a ranije danas sastao se sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim i premijerom Olžasom Bektenovim.

