CEO SVET JE POGOĐEN! Vučić otkrio kakve će biti političke posledice američke agresije na Iran

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da napad na Iran nije bio neočekivan.

- Ne mislim da je počeo treći svetski rat, ne mislim da je ovo jedan od onih napada koji će da se završi posle jednog dana. Napad je dugo pripreman i organizivan, ogromna sila je prebačena sa svih meridijana sveta u Persijski zaliv. SAD žele promenu režina u Iranu - rekao je Vučić za Informer.

Objasnio je da međunarodno pravo više ne postoji.

- Političke posledice će biti takve da utiču na ceo Bliski istok i svet. Okretanje Irana Americi znači da SAD dobijaju dominantnu poziciju kakvu je nekada imala. Žele da pokažu ko je dominantan u svetu. Naš posao je da čuvamo mir i svoju zemlju, jer danas laѕkše nego ikada bilo ko od velikih može da preduzme akcije protiv vas - navodi on.

- Ne verujem da je Tramp oduševljen Rezom Pahlavijem, već on želi bivšeg gradonačelnika Teherana, neku vrstu iranske Delsi Rodrigez. Poslušnog piuna koji će raditi sve što se kaže. Ovo je novo doba, pre nekoliko dana niste mogli da zamislite da će Venecuela postati marioneta SAD. Političke posledice će biti ogromne na Zaliv i na ceo svet. Okretanje Irana ka Americi znači da SAD dobija u teritorijalnom smislu dominantnu poziciju kakvu je i imala, da pokazuje zube i želi da pokaže ko je dominantan u svetu - kazao je Vučić.

Mi moramo sačuvati mir, rekao je predsednik, i dodao da moramo da nastavimo da naoružavamo svoju zemlju.

- Desetine iranskih projektila su presretnute iznad Emirata, poginuo je jedan civil. Nije samo gađanje u toku vojnih ciljeva, već ide iznad centara gradova. Ne mislim da će biti previše snage u budućnosti, glavna borba će se voditi oko promene vlasti. Podsetiću vas, kao i u Srbiji, lagali su da je u pitanju humanitarna katastrofa. Glavna im je bila smena vlasti u Beogradu, kao i odvajanje 14 odsto naše teritorije - dodao je on.

Kaže da bi smena vlasti u Teheranu dovela do pada uticaja zalivskih kraljevina, dok bi Iran izbio na prvo mesto na Zapadu.

- Ali Iran bi time izgubio nezavisnost. Dakle, ide se na rušenje Hamneija u potpunosti, ide se na skidanje glave poglavaru Iranskom, i zatim uspostavljanje ekonomske računice koja će ići na ruku najmoćnijoj sili sveta. Time Tramp ostvaruje svoje ciljeve, ne uvek na način na koji je govorio. Naravno, sve sile koje su govorile da su velike pokazuju da su nedovoljno jake u ruskim očima. Mislim i da sam saznao definitivno razloge ruskog povlačenja sa KiM, ali ne mogu o tome javno da govorim - rekao je predsednik.

Mi moramo sa SAD da vodimo strateški dijalog, kazao je Vučić, zapitao ko je taj Bog koji ima prava da govori ko šta sme da radi.

- Ovo neće biti uobičajena priča od jednog ili dva dana. Trajaće mnogo duže, mislim da će imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu. Time se sužava i smanjuje manevarski prostor i za Kinu, a Rusija posle gubitka uticaja u Siriji, Nikaragvi, Venecueli, Jermeniji, Azerbejdžanu, gubi još jednog prijatelja. Situacija na svetskom nebu postaje mnogo jasnija. U skladu sa tim mi moramo da razumemo poruke silnih i da čuvamo svoju slobodu i nezavisnost, našu decu, naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali i da jačamo naše odbrambene potencijale - kazao je on.

Vučić ističe da će uskoro, u narednih dva ili tri meseca obavestiti javnost o nabavci najmoćnijih PVO sistema, kakve nismo ni sanjali da ćemo imati.

