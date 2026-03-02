AKTUELNO

Politika

KARADŽIĆ OŠTRO O MONSTRUOZNOM SKANDALU U NIŠU: Psihijatrijski upadljive individue, moramo graditi veće 'Laze'!

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Nakon što je na blokaderskom skupu u Nišu razapeta na krst lutka sa likom predsednika Aleksandra Vučića, usledile su brojne reakcije. Među najoštrijima bio je član SNS-a Goran Karadžić, koji nije štedeo reči osude za aktere ovog događaja.

Karadžić je, komentarišući jezive prizore iz Niša, poručio da su učesnici skupa "psihijatrijski upadljive individue" kojima nedostaje razum.

- Vi ste, al' istinski, mnogo odlepili - PSIHIJATRIJSKO UPADLJIVE INDIVIDUE (MNOGO VAS JE NAPOLJU - Laza Lazarević!!!), A MOZGA BEZ!!! PREDSEDNIČE MORAMO ŠTO PRE DA GRADIMO NOVE I MNOGO VEĆE "LAZE"!!! - poručio je Karadžić i dodao:

- Ono što stalno ponavljamo da je potrebno: NE BRAT NA BRATA, NEGO BRAT ZA BRATA!

Karadžićeva poruka jasno stavlja do znanja da ovakvo ponašanje zahteva najoštriju društvenu i institucionalnu osudu.

#Aleksandar Vučić

#Goran Karadžić

#Lutka

#Niš

#Razapinjanje na krst

