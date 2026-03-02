'NARODE, DOBRO POGLEDAJ - NEMAJU ŠTA DA TI PONUDE SEM NASILJA'! Milić: Dok su nalogodavci blokadera razapinjali Srbiju, Vučić je vaskrsao njenu snagu i ugled

Lica koja su na protestu u Nišu razapela lutku sa likom predsednika države na krst još jednom su pokazala šta je to što oni imaju da ponude Srbiji i na koji način bi, kada bi se nekako dokopali vlasti, postupali sa neistomišljenicima, smatra novinar Bojan Milić.

- Sada je jasno građanima Srbije koji je njihov plan i program sa kojim će se predstaviti: gađanje jajima, kamenovanje, premlaćivanje, a sada i razapinjanje na krst. Ni reči o ekonomiji, Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, ništa - jedini pokretač njihovog političkog delovanja je mržnja prema sopstvenoj zemlji. Dok predsednik Vučić radi na tome da obezbedi mir i stabilnost, oni bi da ga razapnu na krst?! Oni ne razumeju ni šta je krst ni šta je država. Dok su njihovi nalogodavci razapinjali Srbiju, Vučić je zemlju, od 2012. do danas vaskrsnuo. Kako im nije jasno da Vučiću oni ne mogu ništa - šta može sokolu zagledanom u visine neko ko je rajetskog, podaničkog duha, koji ne vidi ništa sem ispred sebe klanjajući se onome ko mu ponudi više?! Živeo predsednik Vučić, živela Srbija!