Stamenkovski: Mora da se shvati dubina ovog lutkarskog pozorišta! Oni ismevaju Isusa Hrista, udarili su na predsednika Srbije i na naše žrtve bihaćko-petrovačke! (VIDEO)

Da je Srbija autokratija, kako oni tvrde, ovakvo nešto nikada ne bi smelo da se dogodi, rekla je za Novo jutro TV Pink, Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, komentarišući to što se u Nišu na protestu pojavila lutka predsednika Srbije na krstu.

Ministarka je komentarisala najnovije napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su zgrozili celu Srbiju.

Rekla je da je bila u Nišu, poslom, i da nije imala ni jednu jedinu neprijatnost, i podsetila da je pre samo nekoliko dana na skupu koji se organizovao u tom gradu, pojavio jedan od blokadera koji je poneo raspetog predsednika Srbije, sa trnovim vencem oko glave i sa natpisom "novomučenik".

- Mi smo najpre smatrali da je to uvreda za samog predsednika, iako on na uvrede više ni ne reaguje. Da je Srbija autokratija, kako oni tvrde, ovakvo nešto nikada ne bi smelo da se dogodi. Ali mi smo očigledno previše osetljivi kada je u pitanju primena zakona i ne ragujemo kako bi trebalo da ovakve stvari, koje treba odmah na početku da sprečimo - rekla je Stamenkovski.

Kako kaže, oni su se osilili, ističe da su oni ovim činom ismejali to što je predsednik protekle sedmice dobio orden bihaćko-petrovačkih novomučenika od tamošnjeg vladike.

- To što je vladika dao taj orden predsedniku, ne znači da je on novomučenik. To je zasluga za nosioca ordena, jer je očigledno predsednik pomagao tu eparhiju - rekla je Stamenkovski.

Ističe da mora da se shvati dubina ovog njihovog lutkarskog pozorišta.

- Oni ismevaju Isusa Hrista, ismevaju njegovo raspeće, udarili su na predsednika Srbije i na naše žrtve bihaćko-petrovačke. Oni su udarili na sve to. Mislim da je nedopustivo da mi preko toga pređemo a da ne obradimo šta se iza toga svega krije. A krije se patološka mržnja prema srpskom narodu, omalovažavanje srpskog stradanja, prezir države i SPC, kao i predsednika kao predstavnika neposredne volje građana - rekla je Stamenkovski.

Kako kaže, blokaderski talas je napravio okultnu grupu od ljudi koji u tome učestvuju, ističe da oni nemaju svoju politiku, već samo rituale.

- Kada ljudi strahuju za sudbinu čovečanstva, oni se bave lutkarskim predstavama. I to nije pojedinac, ovo je organizovano, oni su to podržali, nisu postavili granicu koju ne treba niko da pređe - rekla je ministarka i dodaje:

- Šta bi oni da u jednom trenutku nema Vučića. O čemu bi oni pričali?

Autor: A.A.