'POTVRDA ZAJEDNIČKE POSVEĆENOSTI U MISIJI POMOĆI ONIMA KOJIMA JE PODRŠKA POTREBNA' Vladimiru Kokanoviću uručena plaketa Humanitarne organizacije Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke

Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Vladi Srbije Vladimir Kokanović primio je plaketu kao izraz zahvalnosti na pružanju podrške narodu na Kosovu i Metohiji.

- Povodom deset godina postojanja Humanitarne organizacije Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke, imao sam čast da primim plaketu kao izraz zahvalnosti za dosadašnju saradnju i zajednički rad na pružanju podrške našem narodu.

Zahvaljujem predsedniku Odbora, Miloradu Arlovu, na ovom priznanju koje doživljavam pre svega kao potvrdu zajedničke posvećenosti, poverenja i istrajnosti u misiji pomoći onima kojima je podrška potrebna.

Verujem da su solidarnost, institucionalna odgovornost i međusobno uvažavanje temelj svake ozbiljne i dugoročne saradnje. Nastavićemo da radimo predano, u interesu našeg naroda, čuvajući jedinstvo, dostojanstvo i nacionalne interese Republike Srbije.

Ovo priznanje obavezuje da budemo još posvećeniji i snažniji u zajedničkom delovanju - rekao je Kokanović na svom Instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić