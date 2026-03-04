Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Vladi Srbije Vladimir Kokanović primio je plaketu kao izraz zahvalnosti na pružanju podrške narodu na Kosovu i Metohiji.
- Povodom deset godina postojanja Humanitarne organizacije Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke, imao sam čast da primim plaketu kao izraz zahvalnosti za dosadašnju saradnju i zajednički rad na pružanju podrške našem narodu.
Zahvaljujem predsedniku Odbora, Miloradu Arlovu, na ovom priznanju koje doživljavam pre svega kao potvrdu zajedničke posvećenosti, poverenja i istrajnosti u misiji pomoći onima kojima je podrška potrebna.
Verujem da su solidarnost, institucionalna odgovornost i međusobno uvažavanje temelj svake ozbiljne i dugoročne saradnje. Nastavićemo da radimo predano, u interesu našeg naroda, čuvajući jedinstvo, dostojanstvo i nacionalne interese Republike Srbije.
Ovo priznanje obavezuje da budemo još posvećeniji i snažniji u zajedničkom delovanju - rekao je Kokanović na svom Instagram nalogu.
Autor: Iva Besarabić