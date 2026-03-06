Nemačka vlada naplaćuje svojim građanima evakuaciju sa Bliskog istoka 500 evra po osobi.
Istovremeno, avion Er Srbije jutros je poleteo za Dubai, samo jedan u nizu letova ka gradovima koji su konstantno pod napadima iranskih balističkih raketa i dronova.
Svi državljani Srbije, ali i zemalja iz regiona, vratili su se besplatno u Beograd o trošku države, i uz veliku pomoć i koordinaciju naših diplomatskih predstavništava širom zemalja Zaliva.
Podsećamo, avion Er Srbije jutros je krenuo u Dubai, a kapetan Marko Tasić je pred poletanje poručio:
- Uskoro polazimo za Dubai. Cilj ove akcije je evakuacija naših građana iz Dubaija i zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane - rekao je on.
Inače, povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.
Podsetimo, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.
Autor: A.A.