SRBIJA BESPLATNO EVAKUIŠE SVOJE GRAĐANE, NEMCI NAPLAĆUJU 500 EVRA PO SEDIŠTU: Vučić pokazao veliku brigu za naše državljane, avion Er Srbije poleteo za Dubai

Nemačka vlada naplaćuje svojim građanima evakuaciju sa Bliskog istoka 500 evra po osobi.

Istovremeno, avion Er Srbije jutros je poleteo za Dubai, samo jedan u nizu letova ka gradovima koji su konstantno pod napadima iranskih balističkih raketa i dronova.

Svi državljani Srbije, ali i zemalja iz regiona, vratili su se besplatno u Beograd o trošku države, i uz veliku pomoć i koordinaciju naših diplomatskih predstavništava širom zemalja Zaliva.

Podsećamo, avion Er Srbije jutros je krenuo u Dubai, a kapetan Marko Tasić je pred poletanje poručio:

- Uskoro polazimo za Dubai. Cilj ove akcije je evakuacija naših građana iz Dubaija i zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane - rekao je on.

Inače, povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

Podsetimo, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

Autor: A.A.