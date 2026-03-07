Kokanović za Pink: Naša dijaspora je ponosna na ogroman pomak koji je Srbija u proteklih 10 godina učinila na polju diplomatije (VIDEO)

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović rekao je da su svi iz Uprave veoma aktivni i da obilaze naše sunarodnike, sa kojima poprilično komuniciraju i naglasio da svi predano rade na tome da Srbiju predstave na što bolji način.

Kokanović je rekao da je Uprava otvorena za dvosmernu komunikaciju i da se trude da sve što čuju detaljno izanaliziraju i uvrste u plan i program rada.

- Na taj način predano i precizno analiziramo sve poruke koje nam stižu od naših ljudi, istaknutih pojedinaca, ali i raznih organizacionih celina - kazao je Kokanović za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je rekao, Uprava se zaista trudi da čuje i sasluša ljude i da im da određene sugestije.

- Mogu da kažem da zaista, vrlo predano, svi rade na tome da Srbiju predstave na što je moguće bolji način. To je velika uloga naše dijaspore - istakao je Kokanović.

Kako navodi, kada je u pitanju i diplomatska ofanziva našeg predsednika Aleksandra Vučića postoji veliko oduševljenje među našom dijasporom.

- Ljudi sa velikom pažnjom posmatraju sve aktivnosti koje, pogotovo na ovom spoljno političkom kursu, sprovodi i predsednik Republike Srbije i nadležne institucije, među njima i Ministarstvo spoljnih poslova, koje vrlo predano prati strateški razvoj u diplomatskom smislu Republike Srbije i naša dijaspora je zaista ponosna na veliki i ogroman pomak koji je Srbija u proteklih 10 godina učinila na ovom polju - istakao je Kokanović.

On se osvrnuo i na aktuelnu geopolitičku situaciju i rekao da kriza sa energentima postoji već neko vreme.

- Mi zaista na čelu Srbije imamo lidera koji se jako dugo priprema za ovu krizu i mnoge druge, što je evidentno - kazao je Kokanović i dodao:

Kada su u pitanju naši sunarodnici u rasejanju, oni sa velikom pažnjom posmatraju ovu situaciju i izvanrednu diplomatsku ofanzivu i predsednika Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, ministra Marka Đurića i državnih organa Republike Srbije. To je nešto što utiče da se Srbija pozicionira na geopolitičkoj mapi sveta.

Autor: Pink.rs