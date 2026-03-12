AKTUELNO

VUČIĆ NA IFTAR VEČERI NA POZIV UEA: Uz prijatelje ostajemo bez obzira na izazove i nedaće

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je iftar večeri na poziv ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Posebna je čast biti gost na iftaru na poziv naših prijatelja iz ambasade UAE u Beogradu, ljudi duboke i iskrene vere koji poštuju tradiciju i neguju duh zajedništva. Ovaj trenutak, kada se posle celodnevnog posta porodica i prijatelji okupljaju za istom trpezom, nosi snažnu poruku, jer nas podseća na gotovo zaboravljene vrednosti na kojima treba da se temelji svet koji želimo zajedno da gradimo.

- Kao što delimo hleb sa našim prijateljima, delimo i dobra i teška vremena i ostajemo uz njih bez obzira na izazove i nedaće kroz koje prolazimo. Posebna vrednost iftara leži u njegovoj duhovnoj poruci – u zahvalnosti za sve ono što imamo, ali i u podsećanju na one kojima je pomoć najpotrebnija. Upravo ta svest o drugima daje iftaru njegovo najdublje značenje - napisao je Vučić.

