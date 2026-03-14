'Mogli bi da pogode Zagreb i Rijeku, nemamo odbranu' Hrvati u panici zbog raketa koje je Srbija nabavila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo.rs

Srpska nabavka supersoničnih raketa iz Kine podigla je ozbiljnu prašinu u Hrvatskoj proteklih dana.

Vojni analitičar iz Hrvatske Goran Redžepović govorio je za podkast "Prvi glas" o kineskim raketama i došao do zaključka da "se ne vodi trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske već Srbije i NATO".

- Ta nabavka, pre svega, služi da se demonstrira superiornost Srbije nad Hrvatskom. U sadašnjim okolnostima ne bi trebalo da strahujemo od te rakete, iako nemamo vojnu odbranu za nju, a u dometu je Zagreb, čak i Rijeka. Dakle, ako se lansira iz reona Novog Sada, nakon poletanja sa Batajnice, taj MiG-29 ako lansira, on može bez problema dosegnuti Zagreb i Rijeku - rekao je on.

Redžepović je zatim napravio kompletnu analizu Vojske Srbije, a šta je sve rekao pogledajte u video-snimku:

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Politika

Jeremić: Nabavka modernih raketa jasan odgovor Srbije rukovodstvu u Zagrebu i u Sarajevu koji su zveleckali oružijem (VIDEO)

Politika

Mila Pajić iz Hrvatske poslala poruku blokaderima: Moramo biti istrajni dok Srbi ne priznaju da su genocidni

Politika

'JOŠ RAKETA ĆEMO DA IMAMO, NE SAMO TIH, RAZNIH' Vučić komentarisao izjavu Plenkovića: Šta treba? Da topim tenkove? Da uništavam vojsku kao što su drug

Domaći

Danas su nam poslali ponudu i...: Zorannah razbesnela ljude na Instagramu nakon izjave o ratnom stanju u Izraelu!

Svet

Objavljeno koliko je raketa dosad lansirano iz Irana na Izrael

Domaći

Oglasila se Stefani Grujić: Počela da gubi strpljenje, poslala moćnu poruku! Kome li je uputila ove reč?