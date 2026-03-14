'Mogli bi da pogode Zagreb i Rijeku, nemamo odbranu' Hrvati u panici zbog raketa koje je Srbija nabavila (VIDEO)

Srpska nabavka supersoničnih raketa iz Kine podigla je ozbiljnu prašinu u Hrvatskoj proteklih dana.

Vojni analitičar iz Hrvatske Goran Redžepović govorio je za podkast "Prvi glas" o kineskim raketama i došao do zaključka da "se ne vodi trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske već Srbije i NATO".

- Ta nabavka, pre svega, služi da se demonstrira superiornost Srbije nad Hrvatskom. U sadašnjim okolnostima ne bi trebalo da strahujemo od te rakete, iako nemamo vojnu odbranu za nju, a u dometu je Zagreb, čak i Rijeka. Dakle, ako se lansira iz reona Novog Sada, nakon poletanja sa Batajnice, taj MiG-29 ako lansira, on može bez problema dosegnuti Zagreb i Rijeku - rekao je on.

