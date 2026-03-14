'SRBI NISU AGRESIVAN NAROD' Kojčić za Pink: Hrvati koriste svaki međunarodni poremećaj da bi realizovali svoje ciljeve (VIDEO)

Politički filozof Dragoljub Kojčić govoreći o reakcijama Hrvatske na naoružanje Srbije kaže da Srbi nisu agresivan narod.

- Mi nismo narod osvajača. Možda je nekad trebalo da budemo, ali nismo. Sve ono što je Srbija radila bilo je defanzivno. Naši problemi su iz našeg okruženja, oni su ti koji pretenduju na naše teritorije, još uvek ima onih koji bi došli do Brankovog mosta - kazao je Kojčić u Jutru sa dušom Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je naveo, ključna stvar za razumevanje situacije u kojoj se nalazimo je da je očigledno da su napadi na našu zemlju totalno hibridni.

- Oni su apsolutni, sve se koristi, zamisli kad se Toni Cetinski koristi u geopolitičke svrhe... Međutim, postoji jedna konstantna istorijska karakteristika kod Hrvata, a to je da koriste svaki međunarodni poremećaj da bi realizovali svoje ciljeve - ocenio je Kojčić.

On ističe da svaku priliku Hrvati koriste da ostvare svoje stare državotvorne ciljeve.

- Možda bi mi imali mnogo više ozbiljnih razloga da se mešamo u njihovu unutrašnju politiku, jer su Srbi demografski redukovani na 3,5 procenta od 50, izgubili status konstitutivnog naroda - kazao je Kojčić.

